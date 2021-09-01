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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر: فتح باب التقديم الإلكتروني لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية

التعليم الإلكتروني
التعليم الإلكتروني

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب التابع لمشيخة الأزهر الشريف ، أنه تم فتح باب التقديم الإلكتروني بالبرنامج الدولي ( المكثف) لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية لغير المصريين (الأجانب).

 

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أن البرنامج المكثف المعد للوافدين هو برنامج شامل متكامل يقدم تعليمًا متطورًا وفق أحدث المعايير العالمية، لافتة إلى أن هذا البرنامج تابع لمشيخة الأزهر الشريف، ويحصل فيه الدارس على شهادة معتمدة من جامعة الأزهر، وأضافت رئيس تطوير الوافدين أن البرنامج الدولي (المكثف) يتناسب مع جميع التخصصات الدراسية من الخريجين الوافدين ممن يبحثون عن التأهيل والتدريب في هذا المجال.



ونظرًا للإقبال المتزايد من الوافدين لمعرفة التفاصيل الخاصة بالبرنامج الدولي المكثف تم إنشاء موقع للبرنامج الدولي على بوابة الأزهر الإلكترونية به كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج  من نظام الدراسة، وشروط القبول، ومراحل التقديم والرسوم الدراسية المقررة لهم.



وعلى الوافدين والأجانب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج (المكثف) لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية التسجيل عبر الرابط التالي من هنا

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