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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تواصل ريادتها بالمناسبات الدولية..تألق في افتتاح بطولة مضمار الدراجات

بطولة مضمار الدراجات
بطولة مضمار الدراجات

شهد افتتاح مضمار الدراجات باستاد القاهرة عروضا رياضية تليق باسم مصر  في ظل قيام البطولة على الأراضي المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الألمانية سيمون تتوج بأول ذهبيات مونديال الدراجات بالقاهرة

إعلان القائمة النهائية لمنتخب الدراجات المشارك في بطولة العالم بالقاهرة

وقدم المشاركون عروضا رياضية  بالدراجات خلال الافتتاح بحضور رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية.

منتخب الدرجات 

وإنطلق مضمار الدراجات باستاد القاهرة لاستضافة منافسات بطولة العالم للناشئين والتى تقام خلال الفترة من 1 الي 5 سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.


وتشهد المقصورة الرئيسية تواجد سفراء بعض الدول المشاركة فى المنافسات والتى يصل عددها إلى 46 دولة ، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي للعبة ديفيد لابارتيانت ورئيس الاتحاد الأوروبي انريكو دلا كاسا .

مضمار الدراجات 


ومن المقرر أن يشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم حفل الافتتاح.


منافسات البطولة انطلقت صباح اليوم  وتستمر  الي ما بعد مراسم حفل الافتتاح.

 منافسات الفترة المسائية مضمار الدراجات باستاد القاهرة


وتشهد  منافسات الفترة المسائية مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين المكون من :يوسف السيد ، خالد علام ومهاب عزيز  في تصفيات الاسبرنت لفرق الرجال .  كما تشهد  اقامة منافسات تصفيات سباقي الاسبرنت لفرق السيدات والرجال اضافة الى افتتاح البطولة.

 

ويلي حفل الافتتاح اقامة نهائي سباق السكراتش 7.5 كم سيدات ، يليه اقامة منافسات الدور الاول لسباقي الاسبرنت لفرق الرجال والسيدات ، ثم تسليم جوائز الفائزين في نهائي الاسكراتش 7.5 كم سيدات ، وبعده يقام الدور الاول لسباق المطاردة الفرقية للرجال ، ويختتم اليوم الاول بنهائي سباقي المطاردة الفرقية للسيدات والرجال وتسليم جوائز الفائزين بالسباقين.

 

ووصل المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لافتتاح مضمار الدراجات باستاد القاهرة

كما وصل .الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى مضمار الدراجات باستاد القاهرة لافتتاح بطولة العالم للدراجات التى تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى باستاد القاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتوجت الألمانية "جيتي سيمون"، بذهبية منافسات فردي الاسكراتش سيدات ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر بمضمار الدرجات باستاد القاهرة في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس السيسي . 

مصر وزير الشباب والرياضية استاد القاهرة رئيس الوزراء عبد الفتاج السيسي بطولة العالم للناشئين مضمار الدراجات

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