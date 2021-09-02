أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 2-9-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.63جنيه، والبيع 15.73جنيه.
كما سجل اليورو للشراء 18.4371 جنيه، والبيع 18.5787 جنيه.
وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.4631جنيه ، البيع 21.6413 جنيه.
فيما سجل الدولار الكندى للشراء 12.3684 جنيه، والبيع 12.4742 جنيه.
سجل الكرون الدانمركى للشراء 2.4793 جنيه، والبيع 2.4984 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7952 جنيه، والبيع 1.8113 جنيه.
كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8096 جنيه، والبيع 1.8245 جنيه.
وسجل الفرنك السويسرى للشراء 17.015 جنيه، والبيع 17.1894 جنيه.
سجل الين اليابانى للشراء 14.1782 جنيه، والبيع 14.3013 جنيه.
وسجل الدولار الأسترالى للشراء . 11.424 جنيه، والبيع 11.5207 جنيه