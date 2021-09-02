عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 2-9-2021

العملات
العملات

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي: 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.63جنيه، والبيع 15.73جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.4371 جنيه، والبيع 18.5787 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.4631جنيه ، البيع 21.6413 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.3684 جنيه، والبيع 12.4742 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.4793 جنيه، والبيع  2.4984 جنيه.

الخطوات بالصور.. الطرق الكاملة لـ تسجيل قراءة عداد الغاز فاتورة سبتمبر

أطعمة يجب تجنب تناولها على معدة فارغة

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم  

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7952 جنيه، والبيع 1.8113 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8096 جنيه، والبيع 1.8245 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 17.015 جنيه، والبيع 17.1894 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.1782 جنيه، والبيع 14.3013 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء . 11.424 جنيه، والبيع 11.5207 جنيه

الدولار الأمريكى الاهلى المصري مستهل التعاملات اليوم العملات الاجنبية البنك الأهلى المصرى الجنيه المصري

ترشيحاتنا

البنات هي اللي بتقدم الهدايا للأولاد.. طقوس الاحتفال بعيد الحب في كوريا

مفاجأة غير سارة فى ويندوز 11 لأصحاب هواتف أندرويد

مواعيد مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم اليوم

العمر بيتحسب من بداية الحمل..في كوريا أول يوم للمولود يكون أكمل عاما

فتح التسجيل إلكترونيا في تنسيق جامعة الأزهر .. اكتب رغباتك الآن في رابط التقديم

لماذا تتشاءم الدول الآسيوية من رقم 4.. السفير الكورى يجيب.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. رمضان صبحي يتوجه إلى المستشفى بعد مباراة مصر وأنجولا

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

10 علامات تدل على أنك مسحور .. وأقوى رقية شرعية للعلاج

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

لن يسافر إلى الجابون.. مدى خطورة إصابة رمضان صبحي.. تقارير

الرقابة على المصنفات الفنية تحرر محضر آداب ضد حسن شاكوش 

أخبار الأهلي|الأحمر يتأهل للنهائي .. تعليق مثير من حسام حسن المنضم حديثا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

خناقة شوارع.. ألفاظ بذيئة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ