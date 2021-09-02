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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تعلن عن AMG GT63 الهجينة موديل 2023 | صور

مرسيدس تعلن عن AMG
مرسيدس تعلن عن AMG GT63 الهجينة موديل 2023

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن أول طراز في تشكيلة منتجاتها الجديدة من المحركات الهجينة التي تندرج تحت اسم E Performance، وحملت إسم Mercedes-AMG GT63 S E Performance.

لتصبح GT63 S أقوى سيارة AMG على الطرق حتى الآن، فقوة السيارة الفعلية تزيد عن 831 حصاناً، مما يوفر أداء خرافي.

وفقًا لـ "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، يستخدم الطراز الجديد محرك V-8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 لتر، ينتج 630 حصانًا وعزم دوران 664 رطلاً، وبطارية 4.8 كيلو واط في الساعة مدمجة في المحور الخلفي.

مع علبة تروس ذات سرعتين تضيف للمحرك قوة إضافية تبلغ 201 حصانًا في مدة تصل إلى 10 ثوانٍ ، أو 94 حصانًا بشكل مستمر، و يتم شحن بطارية الليثيوم عبر شاحن تيار متردد بقدرة 3.7 كيلو واط.

تولَّد المحركات إجمالي 831 حصانًا و 1082 رطل قدم من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع عمليات تبديل التروس، ويوفر نظام الدفع الرباعي 4Matic + من AMG عزم الدوران لجميع الزوايا الأربع.

 تزعُم AMG أن أداء الـ GT63 S E سيصل إلى 62 ميلاً في الساعة في غضون 2.9 ثانية مع وصول 124 ميلاً في الساعة في أقل من 10 ثوانٍ، ولكن الموقع المتخصص في السيارات توقع أن تكون أسرع بكثير، حيث وصلت GT63 S إلى 60 ميلاً في الساعة في 2.6 ثانية في الاختبار الذي أجرته.

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