إبراهيم عيسى: السيسى أول رئيس يدير علاقته بأمريكا وفقا للمصالح المشتركة وبـ ندية

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس يدير علاقته بأمريكا على ادارة مصالح وندية، مشيرا إلى أن هذه هي المفارقة في علاقتنا بأمريكا الآن حيث أن العلاقة خلال فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك كانت نفس منوال سياسية الرئيسين عبد الناصر والسادات.

وأضاف الإعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أننا لا زلنا ندفع ثمن تغذية فكرة أن الاستعمار هو خلف كل شيء خاطئ يحدث فى العالم العربي والاسلامي، والترويج الدائم الى ان امريكا هي من هزمتنا في حرب 67 وساعدت اسرائيل خلال الحرب.

وتابع بأن هذا الفكرة الاستعمارية استمرت مع الرئيس انور السادات، حيث صرح الرئيس انور السادات خلال حرب اكتوبر بأنه قرار وقف إطلاق النار بعد 6 أيام من حرب 1973 وقال ان امريكا دخلت فى الحرب وتمد إسرائيل بجسر جوي، وان أمريكا أنقذت إسرائيل.

