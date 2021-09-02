سوهاج في ٢٤ ساعة.. مصرع طفلة غرقا والسيطرة على حريق نشب بشقة سكنية.. الجامعة تشارك ببرنامج إعداد القادة بالغردقة.. والمحافظ يكرم أسر شهداء الجيش الأبيض وحفظة القرآن الكريم

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، عدة أحداث، كان أبرزها ما يستعرضه لكم موقع صدى البلد في السطور التالية تلخيصًا لما حدث خلال ٢٤ ساعة:

الحدث الأول:

لقيت طفلة في منتصف العقد الأول من العُمر، مصرعها غرقًا بمصرف مياه أمام منزلها بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، حيث كانت تلهو بجانب المصرف المائي ثم انزلقت قداماها به.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج إشارة من مستشفى العسيرات المركزي، مفاده وصول الطفلة (منه. أ. ف - 4 سنوات - وتقيم بدائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها المدعو (أحمد. ف. م - 33 عامًا - كهربائي - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء لهو نجلته المذكورة أمام المنزل، انزلقت قدماها وسقطت بمصرف المياه المجاور لمنزلهم، ما أدى لغرقها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الحدث الثاني:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج على حريق نشب بشقة سكنية، بمركز ساقلتة شرق المحافظة، إثر حدوث ماس كهربائي، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا من الأهالي بمركز ساقلتة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية دائرة المركز، ووجود تلفيات.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل مِلك المدعو (عوني ف ر - 50 عامًا عامل، ويقيم دائرة المركز)، وبسؤاله أفاد بمضمون ما تقدم، ورجّح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأن هناك تلفيات في بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.

تم الدفع بسيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبالفعل تمت السيطرة على النيران واخمادها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الحدث الثالث:

شاركت جامعة سوهاج بفوج طلابي في برنامج إعداد القادة التخصصي، بمدينة الغردقة، والذى نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، وقال أنه تم اختيار الطلاب الذين شاركوا بفعاليات ملتقى الأسر الطلابية بالجامعات المصرية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان.

وهم الطلاب الذين شاركوا بإيجابية وأثبتوا مدي التزامهم وانضباطهم، وحرصهم الدائم فى الحفاظ على القواعد العامة داخل المعهد، مما يعكس مدي تحملهم للمسئولية وقدرتهم أن يكونوا قادة ناجحين بالمستقبل.

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرنامج ضم البرنامج التدريبي عدد من المحاضرات وورش العمل والأنشطة المتنوعة التى تسهم فى تنمية مهارات ومعارف الطلاب، وتؤهلهم إلى تعلم المهارات القيادية المختلفة، مضيفاً أنه حاضر بها نخبة من المتخصصين المتميزين فى شتي المجالات.

وأضاف محمد يوسف مدير إدارة والاتحادات والأسر الطلابية، أن البرنامج ضم عدد من المحاضرات منها إعداد الخطط والبرامج القيادية، التعريف بالخط الساخن -صندوق مكافحةوعلاج الإدمان، عرض الخطط والبرامج ومناقشتها، بالإضافة إلى تدريبات وورش عمل وأنشطة متنوعة.

الحدث الرابع:

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، عددا من اسر شهداء الجيش الأبيض، وحفظة القرآن الكريم والحديث الشريف، خلال الحفل الذي نظمته جمعية بدر الطوايل بمركز ساقلتة، بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، وجمعية الرعاية المتكاملة، ومؤسسة المنى، ومؤسسة هي، ونادي ليونز بسوهاج، وجمعية بلدي بمشطا، وجمعية الوفاء والأمل بساقلتة".

بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وممثلي الأوقاف والأزهر، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بسوهاج، ومسئولي الجمعيات المشاركة.

وأعرب "الفقي" عن تقديره للدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركة المحافظة في رعاية ودعم أسر شهداء " الجيش الأبيض" من الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، الذين وافتهم المنية في مواجهة جائحة كورونا، مؤكداً أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تنسى أبناءها وأبطالها المخلصين، لافتا إلى دعمه المستمر لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

كما كرم المحافظ عددا من حفظة القرآن الكريم والحديث الشريف، من أبناء جمعية بدر الطوايل المتميزين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، لافتا إلى أهمية التحلي بأخلاق القرآن الكريم والعمل به، وأن تنعكس آدابه وتعاليمه على سلوك الفرد والمجتمع.