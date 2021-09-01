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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشرة أخبار المحافظات.. سوهاج تتسلم 40 ماكينة صرافة من البنك الزراعي.. ووفد ألماني يزور المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

نشرة أخبار المحافظات
نشرة أخبار المحافظات

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.

 

محافظة سوهاج تتسلم 40 ماكينة صرافة من البنك الزراعي

أعلنت محافظة سوهاج عن تسلمها عدد 40 ماكينة صرافة atm تابعة للبنك الزراعي المصري؛ لتوزيعها على القرى المدرجة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بنين المحافظة والبنك الزراعي.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري قد وقعا الأحد الماضي بروتوكول التعاون بين المحافظة والبنك الزراعي، لإحلال وتجديد السيارات الأجرة بالمحافظة، وتقديم كافة الخدمات اللازمة لدعم الأنشطة الزراعية والاستثمارية للمواطن السوهاجي.

وفد ألماني يزور المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

استقبل اللواء محمد برايه نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، مايكل ماريو كروب والوفد المرافق له من مسئولي إحدى الشركات الألمانية العاملة في الصناعات المغذية للسيارات (الضفائر الكهربائية) ومتخصصة أيضاً في مجال صناعة الكابلات ومنظومتها، وذلك للتعرف على مستجدات الأعمال بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد المتكاملة والمشروعات الصناعية المستهدفة في هذا المجال ،وبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية بين الجانبين.

 

وفي بداية اللقاء رحب نائب رئيس المنطقة الاقتصادية بالوفد الألماني معرباً عن سعادته باهتمام الشركة للتعرف عن قرب بالفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية وما تقدمه من حوافز لتشجيع الاستثمار بها  وكذلك التعرف على المزايا والإعفاءات التي تقدمها المنطقة وخاصة لتلك الصناعات المغذية لصناعة السيارات أحد أهم القطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية لتوطين الصناعة وتصدير المنتجات للأسواق الإقليمية والإفريقية.

تدشين المؤتمر الموسع لمشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث بالإسماعيلية

دشن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الموسع المشترك بين وزارتى الري والزراعة، التي عقدت بالقاعة الرئيسية بقصر ثقافة الإسماعيلية ، بشأن مشروع تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، و مناقشة  مدي المردود الاقتصادي على المزارعين، في إطار توجه الدولة لتطبيق أنظمة الري الحديث.

 

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإطلاق المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية، و ذلك فى إطار خطة وزارة الموارد المائية والرى  التي تهدف  للحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها، في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة وممثلي البنوك الوطنية (الأهلي والزراعي) بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر الى الري الحديث.

أسرة شاب بالغربية تناشد الخارجية البحث عنه بعد فقدانه فى ليبيا

شهدت قرية ششتا بمركز زفتى بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، استمرار حالة الحزن بين الأهالي والمواطنين عقب انقطاع الاتصال بين الشاب عدلى مصطفى أبو زهرة وأسرته بالقرية منذ أيام، ولم تفلح محاولاتهم في الوصول إليه أو معرفة مكانه، حيث كان مسافرا إلى دولة ليبيا الشقيقة عبر إحدى المراكب حسب ما ذكره والده.

في المقابل، كشف محمود أبو حسين، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية وأحد أبناء مركز زفتى، أنه تقدم اليوم بطلب إلى وزير الخارجية حمل فيه شكوى أهالي قرية ششتا بخصوص تغيب الشاب عدلى مصطفى على زهرة، ٢٠ سنة.

محافظ أسوان يشيد بالمشروع السويسرى لتحسين المياه لخدمة53 ألف نسمة بشرق المدينة

 

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمردود الإيجابي والنتائج المثمرة للمشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب والذى سيستفيد منه أكثر من 53 ألف نسمة من أهالي المناطق الأكثر إحتياجاً بشرق مدينة أسوان ، والجارى تنفيذه بواسطة الوكالة السويسرية للتعاون الدولى باعتمادات 8,8 مليون فرنك سويسرى شاملة مشروع ضخم لدعم الشبكات والمحطات ، بجانب مكونات رفع الوعى والحوكمة والإدارة الرشيدة.

وفى هذا السياق عقد أحمد شعبان نائب محافظ أسوان إجتماعاً مع مسئولى المشروع السويسرى ومديرى الجهات التنفيذية لضمان وصول المياه الصالحة للشرب لمناطق خورعواضة وأمبركاب والناصرية كمرحلة أولى ومناطق السيل الجديد والريفي وكيما كمرحلة ثانية .

 

رفع كفاءة طريق رأس غارب - الزعفرانة بالبحر الأحمر

 

رممت المنطقة التاسعة للطرق والكبارى بمحافظة البحر الأحمر، طريق رأس غارب - الزعفرانة للحد من الحوادث، حيث أكدت الهيئة أنه تم الترميم بالخلطة الباردة كإجراءات عاجلة لترميم الطريق لحين البدء فى أعمال رفع الكفاءة لتأمين سلامة المسافرين والحركة المرورية عليه.

وأكدت الطرق والكبارى، أن عملية ترميم الطريق ومعالجة العيوب والتكسير والحفر والنقر تمت، ذلك تمهيدا لرفع كفاءة الطريق بالكامل، حيث يعد طريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة الساحلى شمال البحر الأحمر بطول 250 كيلومترا من أهم الطرق البرية التى تؤدى إلى محافظة البحر الأحمر.

محافظة سوهاج ماكينة صرافة البنك الزراعي اخبار المحافظات حياة كريمة

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