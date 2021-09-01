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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرة شاب بالغربية تناشد الخارجية البحث عنه بعد فقدانه فى ليبيا

أسرة شاب بالغربية
أسرة "شاب" بالغربية تناشد الخارجية لفقدانه في رحلة إلي ليبيا

شهدت قرية ششتا بمركز زفتى بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، استمرار حالة الحزن بين الأهالي والمواطنين عقب انقطاع الاتصال بين الشاب عدلى مصطفى أبو زهرة وأسرته بالقرية منذ أيام، ولم تفلح محاولاتهم في الوصول إليه أو معرفة مكانه، حيث كان مسافرا إلى دولة ليبيا الشقيقة عبر إحدى المراكب حسب ما ذكره والده.

في المقابل، كشف محمود أبو حسين، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية وأحد أبناء مركز زفتى، أنه تقدم اليوم بطلب إلى وزير الخارجية حمل فيه شكوى أهالي قرية ششتا بخصوص تغيب الشاب عدلى مصطفى على زهرة، ٢٠ سنة.

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وأوضح أن إحدى السفن التي كان هذا الشاب  على متنها غرقت على الحدود الليبية، وقد قامت السلطات الليبية بإنقاذ مجموعة كبيرة من هؤلاء الشباب وحتى الآن لم يستدل على مصير هذا الشاب سواء كان من ضمن الأحياء المحتجزين أو من الذين فقدوا.

وناشد عضو مجلس الشيوخ، وزير الخارجية مساعدة أهل الشاب لمعرفة مصيره حتى يطمئن والداه وأسرته، ومحاولة الاتصال بالسفارة المصرية في ليبيا لتقديم المساعدة وتحديد موقفه. 
وأوضح أنه تمت زيارة منزل الشاب المفقود والالتقاء بوالده ومعرفة ظروف سفره وإبلاغ الجهات المختصة بها، مشيرا إلى أن الحزن يخيم على أسرة الشاب وقريته لمحاولة الوصول إلى زملائه ممن تم إنقاذهم مؤخرا لمعرفة مصيره. 

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