رفع كفاءة طريق رأس غارب - الزعفرانة بالبحر الأحمر

رممت المنطقة التاسعة للطرق والكبارى بمحافظة البحر الأحمر، طريق رأس غارب - الزعفرانة للحد من الحوادث، حيث أكدت الهيئة أنه تم الترميم بالخلطة الباردة كإجراءات عاجلة لترميم الطريق لحين البدء فى أعمال رفع الكفاءة لتأمين سلامة المسافرين والحركة المرورية عليه.

وأكدت الطرق والكبارى، أن عملية ترميم الطريق ومعالجة العيوب والتكسير والحفر والنقر تمت، ذلك تمهيدا لرفع كفاءة الطريق بالكامل، حيث يعد طريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة الساحلى شمال البحر الأحمر بطول 250 كيلومترا من أهم الطرق البرية التى تؤدى إلى محافظة البحر الأحمر.

كما أكدت المنطقة التاسعة للطرق والكبارى بالبحر الأحمر، أنه تم أعمال ترميم الحفر على طريق القصير / سفاجا ودائرى سفاجا فى الاتجاهين، وذلك لتامين سلامة المرور على طرق المحافظة وللحد من الحوادث.

كما تقوم وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة التاسعة بالبحر الأحمر، برفع كفاءة طرق المحافظة ومنها الطريق الدائرى الخارجى لمدينة الغردقة، بتقنية الأساس المثبت FDR، وذلك لتسهيل الحركة المرورية وحفاظا على أرواح المواطنين.