نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان ماهر سليم

نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان ماهر سليم عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك .

وكتبت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية :" البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬

الفنان الكبير /ماهر سليم ..رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".

توفي الفنان ماهر سليم، بعد صراع طويل مع المرض.

واعلن الفنان منير مكرم عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا :" البقاء لله .. اخى وحبيبى واستاذى ماهر سليم".

ماهر سليم حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج وعرفه الجمهور من خلال شخصية «زيكا» في مسلسل الأطفال الشهير «بوجي وطمطم» وأيضًا عمل في عدة أفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين وأيضًا المخرج خالد يوسف.

وقدم سليم للمسرح العديد من الأعمال كممثل ومخرج منها: العيال تكسب، زمبليطة في المحطة، الزوبعة، الزيارة انتهت، حدث في وادي الجن، علاء الدين وغيرهم.