كايروكى ومسار إجبارى.. حفلات الأندرجراوند تسيطر على شهر سبتمبر

كشفت تواريخ حفلات شهر أغسطس عن سيطرة فرق الأندر جراوند الفرق المستقلة والغنائية بشكل عام على اخر حفلات موسم الصيف ونرصد فى السطور التالية تفاصيل أبرز الحفلات ..

شاهين

يستعد مطرب الراب “شاهين” لاحياء اول حفلاته بمسرح الزمالك يوم ٣ سبتمبر من الشهر المقبل فى تمام الساعة ٧ مساءا .

يذكر ان شهد مسرح الزمالك أول حفلات مغني الراب مروان موسى، احتفل خلالها بألبومه الجديد "فلوريدا".

حفل ضخم حمل لافتة كامل العدد، احتفل خلاله نجم الراب المصري بأغنيات "فلوريدا" الذي ضم في جعبته 12 أغنية ارتبطت جميعها بمظلة الألبوم الرئيسية وهي عالم "فلوريدا الخيالي"، مع تقديمه توليفة منوعة من أشهر أغنياته، مثل "رقص مال" و"نهاية العالم" و"شيراتون".

مسار إجبارى

تستعد فرقة مسار إجباري لتقديم حفل جديد على مسرح ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك ، وذلك يوم 3 و 4 سبتمبر المقبل .

أعلنت فرقة مسار إجباري انتهاء تذاكر حفلها الأول المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر على مسرح ساقية الصاوي في تمام الثامنة مساءا، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك.

كايروكى

يستعد فريق كايروكى لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 3 سبتمبر بفندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

نشر فريق كايروكي، عددا من الصور الخاصة بحفله الأخير في مركز مؤتمرات المنارة الدولية الذي شهد حضور كبير جداً وكان بمثابة عودة قوية للفريق.