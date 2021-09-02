في ذكرى وفاتها.. لقطات من حياة كوثر رمزي

تحل اليوم ٢ سبتمبر ذكرى وفاة الفنانة كوثر رمزى والتى حصرها المخرجون في دور الأم الشعبية.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة كوثر رمزى..

-ولدت كوثر رمزي، في 17يونيو عام 1931، والدها الفنان إبراهيم محمد فوزي، خبير التراث المسرحي بمعهد الفنون المسرحية.

-بدأت مشوارها الفني في الإذاعة، ثم اتجهت للأدوار الصغيرة في السينما والمسرح والتلفزيون.

-لم تستفد من دور البطولة، الذي أسند إليها خلال فيلم "نداء الحب".

-تزوجت من مدير أمن شركة "أدكو" للأدوية، ولم تنجب منه.



-كانت صديقة مقربة للراحلة ذكرى التونسية، حيث تأثرت بمقتلها ولمعت بقوه تحت الأضواء، وظلت الشاهد الأقوى في قضية مقتل ذكرى.

- إذ أنها حضرت إلى منزلها في حي الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم 28 نوفمبر عام 2003، ولكنها نجت بأعجوبة من المذبحة التي ارتكبها زوج الفنانة التونسية رجل الأعمال المصري أيمن السويدي، الذي طردها من الشقة فور وصوله بطريقة مهينة، وألقى لها حذاءها على السلم، وفق تصريحاتها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية هالة سرحان.

-وأنها في صباح اليوم التالي صدمت من خبر مقتل صديقتها على يد زوجها.

-أطلقت ذكرى على كوثر لقب "ماما كوثر"، نظرا لجلوسها معها طوال الوقت.