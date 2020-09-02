الذكرى الثانية لرحيل كوثر رمزي.. حكاية الشاهدة الوحيدة في قضية مقتل المطربة ذكرى

يونيو 1931، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز الـ87 عامًا.

قدمت في السينما قرابة ٧٠ فيلما من بينها: "نداء الحب"، و"بخيت وعديلة"، و"طيور الظلام"، و"مهمة في تل أبيب"، و"أبو كرتونة".

ارتبط اسمها بالفنانة التونسية الراحلة ذكرى، كيث كانت صديقتها واعتادت على زيارتها في منزلها، وكانت ذكرى تناديها بـ "ماما كوثر"، وكانت كوثر حاضرة في منزلها في ليلة مقتل ذكرى، على يد زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي الذي طردها من المنزل، لتستيقظ على خبر مقتل صديقتها، وبعدها أصبحت شاهدا في القضية، واستضافتها وسائل الإعلام للحديث عن الحادث وعلاقتها بالمغدورة.