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فن

الذكرى الثانية لرحيل كوثر رمزي.. حكاية الشاهدة الوحيدة في قضية مقتل المطربة ذكرى

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:15 ص
كوثر رمزي
كوثر رمزي
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سعيد فراج
يوافق اليوم الأربعاء 2 سبتمبر، الذكرى الثانية لرحيل الفنانة كوثر رمزي، التي ولدت في 17 يونيو 1931، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز الـ87 عامًا. 

انطلق مشوار كوثر رمزي، الفني في الإذاعة المصرية، ثم تنوعت أعمال الفنية بين المسرح والسينما والتلفزيون، لكنها لم تقدم دور البطولة مطلقًا. 

قدمت في السينما قرابة ٧٠ فيلما من بينها: "نداء الحب"، و"بخيت وعديلة"، و"طيور الظلام"، و"مهمة في تل أبيب"، و"أبو كرتونة". 

ارتبط اسمها بالفنانة التونسية الراحلة ذكرى، كيث كانت صديقتها واعتادت على زيارتها في منزلها، وكانت ذكرى تناديها بـ "ماما كوثر"، وكانت كوثر حاضرة في منزلها في ليلة مقتل ذكرى، على يد زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي الذي طردها من المنزل، لتستيقظ على خبر مقتل صديقتها، وبعدها أصبحت شاهدا في القضية، واستضافتها وسائل الإعلام للحديث عن الحادث وعلاقتها بالمغدورة.
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