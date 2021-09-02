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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مياه الفيضانات اجتاحت محطات المترو..ذعر في نيويورك بسبب إعصار "إيدا"

فيضان نيويورك
فيضان نيويورك

عرضت فضائية العربية، فيديو عن ذعر وخوف  في مدينة نيويورك بعدما اجتاحت مياه الفيضانات محطات المترو والمنازل ،بسبب إعصار"إيدا".

وأعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ في مدينة "نيويورك" بسبب نزول الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "إيدا" والتي تسببت في حدوث فيضانات عارمة.

وذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي اليوم /الخميس/ أنه تم فرض حظر للسفر في المدينة حتى الساعة 5 بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، مشيرة إلى انقطاع الكهرباء عن الآلاف من الأشخاص كما تم إغلاق مترو مدينة نيويورك، مضيفا أن السلطات أمرت السيارات غير المخصصة للطوارئ بالبقاء بعيدا عن الطرق.

ذعر وخوف مياه الفيضانات نيويورك إعصار نزول الأمطار الغزيرة فيضانات عارمة

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