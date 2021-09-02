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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء المرحلة الثانية من حملة تطعيم كورونا للعاملين في هيئة قناة السويس

خطوات التسجيل لتلقي
خطوات التسجيل لتلقي لقاح كورونا بقناة السويس

بدأت هيئة قناة السويس المرحلة الثانية من تطعيم العاملين بالهيئة في مدن القناة الثلاثة  بلقاح فيروس كورونا المستجد"COVID -19" من خلال بنك الدم بمستشفى الهيئة نمرة 6"  وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك في إطار التكامل مع جهود أجهزة الدولة المعنية لتوزيع اللقاحات على المواطنين، وسعيًا للحفاظ على السلامة والصحة العامة.

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من جهتها كشفت هيئة قناة السويس، في توضيح نشر علي صفحتها الرسمية، الانتهاء من المرحلة الأولى من حملة تطعيم العاملين بالهيئة، والتي شملت المرشدين، ومراجعي حمولات ورسوم السفن، وعمال الرباط ممن يتعاملون بشكل مباشر مع السفن العابرة، بالإضافة إلى الأطقم الطبية بمستشفيات الهيئة.  
 كما وجهت هيئة قناة السويس، عناية العاملين الراغبين في تلقي التطعيم، تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة من خلال الرابط التالي http://WWW.egcovac.mohp.gov.eg/#/home
على أن يتم إتباع هذه الخطوات:
1-    اختيار التسجيل لطلب اللقاح.
2-    اختيار فئات أخرى.
3-    تسجيل بيانات (الاسم- الرقم القومي- تاريخ الميلاد- النوع- المحافظة الاسماعيلية- القسم الإسماعيلية – الوظيفة جهات حكومية).
4-    تسجيل رقم المحمول لاستقبال كود التحقيق.
5-    إدخال كود التحقق والضغط على استكمال.
6-    تصوير بطاقة الرقم ورفعها على موقع التسجيل.
7-    الانتهاء من التسجيل واستلام رقم التسجيل المكون من 20 رقم ثم تسليمه لوحدة الأفراد التابعة لإدارته.

وأحاطت هيئة قناة السويس العاملين علمًا بأنه عندما يحين موعد اللقاح سوف يتم تلقي رسالة قصيرة SMS على رقم الهاتف المسجل بموعد التطعيم، وينبغي التوجه إلى بنك الدم بمستشفى الهيئة بدلاً من مستشفى حميات الإسماعيلية.
 

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هيئة قناة السويس المرحلة الثانية حملة التطعيم لقاح كورونا لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة

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