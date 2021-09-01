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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة الإسماعيلية تعلن عن ماراثون رياضي للشباب لمكافحة الإدمان

ماراثون رياضي
ماراثون رياضي

أعلنت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنظيم مارثون رياضي داخل محافظة الاسماعيلية خلال الفترة المقبلة وذلك لتشجيع شباب المحافظة على ممارسة الرياضة والتخلص من الأفكار الهدامة التي تحدث للشباب نتيجة الكسل وعدم ممارسة الرياضة.


وأضافت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المارثون خطوة أيضا لمكافحة الإدمان وتشجيع الشباب المتعافي على ممارسة الرياضة، مؤكدة على أهمية مثل هذه الأنشطة الرياضية خاصة بعد انتشار ظاهرة الإدمان بين الشباب وظهور أنواع جديدة من المخدرات آخرها مخدر "الشبو".


وطالبت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بضرورة تعميم المارثون على مختلف المحافظات لدعم وتشجيع جميع الشباب على ممارسة الرياضة وتصبح "أسلوب حياة" لدى الشباب.

مارثون مجلس النواب التضامن الاسماعيلية الشباب

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