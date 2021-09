الخيانة المتكررة.. سبب انفصال كيم كارداشيان وكاني ويست

كشفت مصادر عن سبب انفصال كيم كارداشيان وكاني ويست الحقيقي، الذي اتضح في كلمات أغاني ألبومه الأخير Donda ،الذي عبر فيه مغني الراب الأمريكي الشهير عن أزماته الخاصة.

تسبب ألبوم كاني ويست الجديد Donda الذي طرح منذ ثلاثة أيام، في حالة كبيرة من الجدل، وقالت مصادر مطلعة لموقع page six، إن كلماته تحمل الكثير من التفاصيل والمعلومات عن سبب انهيار زواجه من كيم كارداشيان.

وأشار المصدر إلى أن كلمات الأغاني تعبر عن خيانة كاني ويست لزوجته كيم كارداشيان بعد ولادة طفليهما الأول والثاني، ورغم ذلك استمر الزواج وأنجبا طفلين آخرين.

إعلان كاني ويست المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كان له تأثير بالغ على علاقته الأسرية، وتسببت إلى جانب خيانته المتكررة وصراعه مع إدمان الكحول على زيادة التوتر.

ورغم خيانته وطلاقها منه، إلا أن كيم كارداشيان لم تتخل عن والد أبنائها وساندته كثيرا خلال الفترة الماضية، وظلت بجانبه خلال الفترة الترويجية التي سبقت طرح ألبومه Donda.

انهار كاني ويست الذي يبلغ من العمر 44 عاما من البكاء، أمام زوجته كيم كارداشيان التي قررت الانفصال عنه منذ عدة أشهر، في حفل إطلاق ألبومه الجديد نهاية يوليو الماضي.

وسقط كاني ويست منهارا على ركبتيه أمام كيم كادراشيان في حفل استماع ألبومه الجديد، أثناء تقديم أغنية Love Unconditionally حزنا على انهيار عائلته وانتهاء زواجه.

بكاء كاني ويست جاء تعبيرا عن افتقاده لعائلته التي افترقت عنه، فيما حرصت كيم كادراشيان على دعمه بالظهور بصحبة أطفالها في الحفل الذي أقيم في أتلانتا.

معاناة كيم كارداشيان مع زوجها

كشفت كيم كارداشيان في الحلقة الأخيرة من برنامج عائلتها الشهير Keeping Up With the Kardashians عن معاناتها طوال سنوات زواجها من كاني ويست، ومتابعتها بصورة مستمرة مع طبيب نفسي لمحاولة تحقيق السعادة في حياتها.

ورغم أن الانفصال عن كاني ويست كان برغبة كيم كارداشيان، إلا أنه كان الطرف الأسرع في تخطي الأزمة وألغى متابعة زوجته وشقيقاتها على حساباتهم بتطبيق انستجرام.

أيضا ظهر كاني ويست مع عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك في عطلة صيفية بفرنسا تزامنت مع احتفاله بعيد ميلاده، وعادا سويا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما يؤكد على وجود علاقة عاطفية بينهما لكنهما سرعان ما انفصلا ولم يتقابلا مجددا خلال الفترة الماضية.