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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاني ويست يتهم شركة الإنتاج بطرح ألبوم  Donda دون موافقته

كاني ويست
كاني ويست

كشف الرابر والمغني الأمريكي كاني ويست أن شركة يونيفرسال ميوزيك المنتجة لألبومه الجديد Donda طرحته على المنصات الإلكترونية دون موافقته. 

ونشر كاني ويست الخبر على حسابه بتطبيق انستجرام، بعد ساعات من طرح ألبومه، واتهمهم بحذف إحدى الأغنيات منه. 

لم يعلق ممثلو يونيفرسال على إتهام كاني ويست، لكن مصادر في الشركة صرحت لموقع فاريتي، بأن هذا الحديث مناف للعقل. 

كان مقررا أن يطرح كاني ويست ألبومه Donda في يوليو الماضي لكن أرجأ موعد إذاه حتى 6 أغسطس الجاري، ثم تأجل مرة أخرى بعدما أقام بصورة شبة كاملة داخل ستاد أتلانتا للانتهاء منه. 

ألبوم كاني ويست 

نشرت شركة الإنتاج ألبوم كاني ويست الجديد المكون من 27 أغنية على تطبيق سبوتيفاي، بعد فترة طويلة من جلسات الاستماع والحفلات التجريبية والتردد في موعد طرحه وإعادة العمل على تسجيل أغنياته. 

أجرى كاني ويست ثلاث حفلات استماع لألبومه الجديد Donda حضرها عدد كبير من النجوم من بينهم ليل بيبي، أريانا جراندي، ترافيس سكوت، وزوجته السابقة كيم كادراشيان. 

أخبر المغني الأمريكي كاني ويست أصدقائه في مجال الموسيقى أنه عاد إلى زوجته كيم كارداشيان مرة أخرى بعد انفصالهما منذ عدة أشهر. 

كاني ويست Donda شركة يونيفرسال ميوزيك ألبوم كاني ويست كيم كارداشيان

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