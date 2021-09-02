الصحة العالمية: أكثر من 55 مليون شخص في العالم مصابون بالخرف

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم /الخميس/ إن عدد الأشخاص المصابين بالخرف يتزايد، وأضافت أن أكثر من 55 مليون شخص حول العالم (8.1٪ من النساء و 5.4٪ من الرجال فوق 65 عامًا) يعيشون مع الخرف في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن الرقم سيرتفع إلى 78 مليونا بحلول عام 2030 وإلى 139 مليونا بحلول عام 2050.

وأشارت المنظمة -في تقرير- إلى أن ربع بلدان العالم فقط لديها سياسة أو استراتيجية أو خطة وطنية لدعم الأشخاص المصابين بالخرف وأسرهم، ونوهت بأن نصف هذه البلدان يقع في المنطقة الأوروبية والبقية مقسم بين المناطق الأخرى، موضحة أن حتى فى أوروبا فإن العديد من الخطط تنتهى أو انتهت صلاحيتها بالفعل، مما يشير إلى الحاجة إلى تجديد الالتزام من الحكومات.

كما لفتت المنظمة إلى أن الخرف ينتج عن مجموعة متنوعة من الأمراض والإصابات التي تؤثر على الدماغ مثل مرض الزهايمر أو السكتة الدماغية، وأكدت أنه يؤثر على الذاكرة والوظائف المعرفية الأخرى فضلا عن القدرة على أداء المهام اليومية، وأن الإعاقة المرتبطة بالخرف تعد محركا رئيسيا للتكاليف المرتبطة بالحالة ما رفع التكلفة العالمية للخرف في عام 2019 إلى حوالي 1.3 تريليون دولار في حين يتوقع أن ترتفع التكلفة إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2030 أو 2.8 تريليون دولار إذا تم تصحيحها لزيادة تكاليف الرعاية.

بدوره، أكد الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فى التقرير أن الحكومات وافقت على مجموعة واضحة من الأهداف لتحسين رعاية مرضى الخرف، ولكن الأهداف وحدها لا تكفى ، مشددا على أن هناك حاجة إلى إجراءات متضافرة لضمان تمكن جميع المصابين بالخرف من العيش بالدعم والكرامة الذين يستحقونهما.