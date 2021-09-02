الإفراط في هذا النوع من اللحوم يزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

فوائد صحية لتناول لحم الديك الرومي فهو غني بالعناصر الغذائية الهامة وذلك بسبب محتواه من السيلينيوم والبروتينات المختلفة لذا فهو يساعد محاربة العديد من الأمراض وتعزيز كتلة العضلات إليك الفوائد الصحية والآثار الجانبية لتناول لحم الديك الرومي وفقا لموقع stylecraze



1. خصائص مضادة للسرطان



الديك الرومي قد لا يكون مرتبطًا بشكل مباشر بمكافحة السرطان ، و تشير الدراسات إلى أن السيلينيوم قد يكون له خصائص مضادة للسرطان. قد تقلل المغذيات أيضًا من معدل نمو الورم وتحفز موت الخلايا السرطانية (موت الخلايا المبرمج).



2. قد يساعد في تعزيز كتلة العضلات



لحم الديك الرومى غني بالبروتين الذي ثبت أنه يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز كتلة العضلات وقوتها على الجانب الاخر لحم الديك الرومي يسهل هضمه ، ويمكن أن يكون نوعًا مثاليًا من اللحوم لكبار السن. ومع ذلك ، هناك ما يبرر مزيد من المعلومات في هذا الصدد.

3. محاربة فقر الدم



لحم الديك الرومى غني بحمض الفوليك وفيتامين ب 12 الذي قد يساعد في إدارة فقر الدم. تظهر الأبحاث أن كلاهما ضروري للتكوين السليم لعمل خلايا الدم الحمراء

أما عن مخاطر تناول لحم الديك الرومى فهى كالتالى ..



1. قد يزيد من مخاطر السمنة



على الرغم من أن لحم الديك الرومي هو مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية ، إلا أن هناك احتمالية أنه قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة.



2. قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية



على الرغم من أن اللحوم البيضاء تعتبر بديلاً جيدًا للحوم الحمراء ، إلا أنها قد لا تكون بديلاً مثاليًا إذا استهلكت في أشكال مصنعة. كما أن تناول اللحوم البيضاء بانتظام يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.