بمشاركة القوات الخاصة| إنطلاق فعاليات التدريب المصرى القبرصى بطليموس ٢٠٢١

انطلقت فعاليات التدريب المصري القبرصي المشترك "بطليموس ٢٠٢١" والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص ، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين .

وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين .

يأتى التدريب "بطليموس٢٠٢١" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى ، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية .

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