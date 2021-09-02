بمشاركة القوات الخاصة| إنطلاق فعاليات التدريب المصرى القبرصى بطليموس ٢٠٢١

انطلقت فعاليات التدريب المصري القبرصي المشترك "بطليموس ٢٠٢١" والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص ، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين .
وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين .
يأتى التدريب "بطليموس٢٠٢١" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى ، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية .