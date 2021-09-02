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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة القوات الخاصة| إنطلاق فعاليات التدريب المصرى القبرصى بطليموس ٢٠٢١

فعاليات التدريب المصرى
فعاليات التدريب المصرى القبرصى بطليموس ٢٠٢١

انطلقت فعاليات التدريب المصري القبرصي المشترك "بطليموس ٢٠٢١" والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص ، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين .

وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين .

يأتى التدريب "بطليموس٢٠٢١" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى ، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية .

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بطليموس ٢٠٢١ القوات الخاصة التدريب المصري القبرصي المشترك القوات القوات المسلحة

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