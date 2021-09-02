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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام فعاليات التدريب المصري الأمريكي لعناصر الصاعقة والمظلات في مكافحة الإرهاب

ختام فعاليات التدريب
ختام فعاليات التدريب المصرى الأمريكى

نفذت عناصر من قوات المظلات التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب (SOF03) وعناصر من قوات الصاعقة المصرية التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب ( SOF06) وذلك مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية، والذى استمرت فعالياته على مدار عدة أيام  بميادين التدريب القتالى
لقوات المظلات وقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

 

وأظهرت مراحل التدريب المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية.

 

وتمثل التدريبات أهمية كبرى فى مجال تبادل ونقل الخبرات بين القوات الخاصة لمصر والولايات المتحدة الأمريكية نظراً لأنه يوفر بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة  تساهم فى رفع مستوى الجاهزية والإستعداد القتالى للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين.

 

يأتي ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات  العسكرية.

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التدريب المصرى الأمريكى المظلات SOF03 SOF06 الصاعقة القوات الخاصة الامريكية

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