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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحلام البسطاء أوامر.. حياة كريمة طفرة تحول قرى دارالسلام بسوهاج للأفضل

حياة كريمة في سوهاج
حياة كريمة في سوهاج

شهدت مراكز محافظة سوهاج من التطور والتقدم ما يكفي لعدة أعوام قادمة، في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والقرى، وفي السطور التالية من هذا التقرير يعرض لكم موقع صدى البلد، بعض القرى التي نالت التغيير للأفضل بسوهاج.

نالت قرى مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج نصيبًا وافرًا من الاحلال والتجديد والتطوير ضمن "حياة كريمة"، ومنها الأتي:

1- مدرسة "الشيخ جاهين" للتعليم الأساسي، القائمة على مساحة 1400 متر مُربع، بتكلفة 8 مليون جنيه، وتضم 11 فصل دراسي، بالإضافة إلى فصل مُخصص لذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك لخدمة أبناء قرية الشيخ جاهين والقرى المجاورة لها.

2- "مجمع خدمات أولاد يحيى" القائم على مساحة 650 متر مُربع، حيث والتي تم الوصول إلى نسبة تنفيذ به 44%، ويشمل "مكتب تموين، ووحدة محلية، ومركز تكنولوجي، ومكتب للشهر العقاري، وسجل مدني، ومكتب بريد".

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3- "محطة مُعالجة الصرف الصحي بنجوع مازن"، والتي يتم انشاءها على مساحة 32 فدان، بطاقة حالية 60 ألف م3/يوم، وبطاقة مستقبلية 90 ألف م3/يوم، لخدمة 450 ألف نسمة، ب15 قرية وتابع وهي "أولاد يحيى بحري، أولاد الشيخ، أولاد يحيى قبلي، الحاجر بأولاد يحيى، نجوع مازن شرق، مزاتة شرق، الخيام، أولاد خلف، النغاميش، نقنق، أولاد سالم بحري، النصيرات، العقارية، أولاد سالم قبلي، البلابيش بحري".

4- مشروع الصرف الصحي بمركز دار السلام، بتكلفة 170 مليون جنيه، حيث يخدم 120 ألف نسمة بمدينة دار السلام، وقرى "نجوع مازن، وأولاد يحيى الحاجر، وأولاد يحيي بحري، وأولاد يحيى قبلي، وقرية مزاتة شرق"، ويشمل المشروع أعمال شبكات الانحدار وإنشاء 8 محطات رفع، بالإضافة إلى خطوط الطرد، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية يونيو العام القادم.

5- "مدرسة عرب العطيات"، والتي تم العمل عليها بتكلفة مليون و170 ألف جنيه، بعدد 29 فصل دراسي، لخدمة 1150 طالب وطالبة، كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة نجع الفحار المستجدة للتعليم الأساسي، بتكلفة 900 ألف جنيه، بعدد 15 فصل دراسي، لخدمة 472 طالب وطالبة، وأخيرًا "وحدة إطفاء أولاد سالم بحري" والتي تم الانتهاء من العمل عليها بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه.

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سوهاج جاهين دار السلام حياة كريمة

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