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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليلة حسم المعركة.. اشتباكات عنيفة بين طالبان وقوات المقاومة في بنجشير

طالبان
طالبان

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الخميس، أن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين  حركة طالبان وجبهة المقاومة في ولاية بنجشير بقياده أحمد مسعود.

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ووفقا لقناة اريانا نيوز، فأن المواجهات اندلعت بين الطرفين، اليوم الخميس، في منطقة كلبهار الاستراتيجية، وأكدت أن الطرفين يستخدمان أسلحة ثقيلة وخفيفة، ويحملان أحدهما الآخر مسؤولية  التصعيد.

وقال المتحدث باسم قوات المقاومة في بنجشير، فهيم دشتي، إن حركة طالبان هاجمت ولاية بنجشير مرتين في منطقة أندراب، وتكبدت خسائر فادحة.

وقال المتحدث باسم لجنة الثقافة في حركة طالبان، إنعام الله سمنكاني، أن عناصر الحركة تعرضوا لهجمات من قبل قوات المقاومة وردت عليها بالقوة.

وترجح تقارير صحفية أن المعركة من أجل بنجشير تدخل مرحلة حاسمة، حيث كتب المدير السابق لقناة 1TVNews، مجاهد أندرابي، على حسابه في "تويتر" أن الليلة القادمة ستحدد مصير الولاية.

وقال أندرابي إن حركة طالبان أعلنت عن إحراز قواتها تقدما، بعد استيلائها على منطقة شتل، ووصولها إلى منطقة عنابة في بنجشير، لكنها تكبدت هناك خسائر فادحة جراء هجوم من قبل قوات بنجشير.

وأكدت قناة طلوع نيوز، نقلا عن مصادر مطلعة، أن حركة طالبان تستعد لتوجيه ضربة قوية وحاسمة إلى المقاومة في بنجشير اليوم.

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