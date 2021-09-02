عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يكشف كيف تعاملت إدارته مع إعصار ايدا

اعصار ايدا
اعصار ايدا

أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، بالتفصيل رد إدارته على إعصار إيدا، الذي أثار الفوضى على طول ساحل الخليج قبل أن يتسبب في فيضانات وأعاصير مميتة في الشمال الشرقي. 

ومن المقرر أن يزور الرئيس الامريكي لويزيانا يوم الجمعة لاستعراض الموقف والأضرار التي لحقت بالولاية.

العاصفة إيدا خامس أقوى عاصفة تضرب لويزيانا يوم الأحد الماضي مع رياح قصوى بلغت 150 ميلاً في الساعة (240 كم / ساعة)، ما تسبب على الأرجح بعشرات المليارات من الدولارات في الفيضانات والرياح وأضرار أخرى، بما في ذلك الشبكة الكهربائية. 

بينهم طفل.. ارتفاع ضحايا إعصار ايدا في الولايات المتحدة إلى 22 قتيلا

بسبب إعصار إيدا.. إلغاء مئات الرحلات الجوية بنيويورك ونيوجيرسي

وتسببت بقايا العاصفة في سقوط أمطار مدمرة في أجزاء من ماريلاند وبنسلفانيا ونيويورك ونيوجيرسي يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل وإحداث اضطراب كبير في المراكز السكانية الرئيسية.

وظل أكثر من مليون منزل وشركة في لويزيانا وميسيسيبي بدون كهرباء بعد أن أطاحت العاصفة إيدا ببرج نقل رئيسي واجتاحت آلاف الأميال من الخطوط ومئات المحطات الفرعية. 

وغرقت نيو أورلينز في ظلام دامس. 

وبدأت الكهرباء في العودة إلى أجزاء من المدينة منذ يوم الأربعاء.

وقالت السكرتيرة الصحفي للبيت الأبيض، جين بساكي ، إن بايدن “لن يقوم مطلقًا” بزيارة لويزيانا إذا كان وجوده سيؤثر على جهود الإغاثة.

الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن نيويورك الرحلات الجوية بنسلفانيا نيوجيرسي ظلام دامس الشبكة الكهربائية الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الأمريكي جو بايدن فيضانات واعاصير إعصار إيدا

موضوعات متعلقة

بايدن يهاجم المحكمة العليا الأمريكية بسبب "قانون الاجهاض"

وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يقترحون تشكيل قوة رد سريع لإنهاء الفوضى بأفغانستان

السفيرة أمل عفيفي: مصر لا تدخر جهداً في دعم الدول الأفريقية

تركيا: ندرس عرض طالبان الخاص بمطار كابول

سفير مصر في سول يلقي المحاضرة الافتتاحية بمنتدي مستقبل التعاون العربي-الكوري

للاستفادة من إمكانات مصر في السياحة العلاجية.. الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تبحث سبل التعاون مع هيئة الرعاية الصحية.. صور

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يزور مقر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

سفير مصر في المنامة يسلم رسالة من رئيس مجلس الوزراء لولي عهد البحرين

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي يكشف كيف تعاملت إدارته مع إعصار ايدا

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على وداد سمارة 12-10 بنهائي أفريقيا لليد

تطورات جديدة.. المغربي وليد الكرتي يقترب من الزمالك

فضل الوضوء قبل النوم .. 8 مكافآت إلهية وتجعل الملائكة يستغفرون

اعتبار فرنسا فائزة|تصادم يطيح بـ ألمانيا من سباق سبرنت ببطولة دراجات المضمار

أستاذ أمراض بجامعة أنجليا راسكن البريطانية: العالم لن يعود للإغلاق.. والحكومة المصرية وفرت اللقاحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع يغرق الشوارع ..شاهد

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

التعليم العالي توضح تفاصيل بدء الدراسة بالبكالوريوس والليسانس في 17 كلية جديدة

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

بعد قرار امتلاك الدولة للسيارات المتهالكة.. تعرف على خطوات استعادتها وأين تذهب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ