الرئيس الأمريكي يكشف كيف تعاملت إدارته مع إعصار ايدا

أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، بالتفصيل رد إدارته على إعصار إيدا، الذي أثار الفوضى على طول ساحل الخليج قبل أن يتسبب في فيضانات وأعاصير مميتة في الشمال الشرقي.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الامريكي لويزيانا يوم الجمعة لاستعراض الموقف والأضرار التي لحقت بالولاية.

العاصفة إيدا خامس أقوى عاصفة تضرب لويزيانا يوم الأحد الماضي مع رياح قصوى بلغت 150 ميلاً في الساعة (240 كم / ساعة)، ما تسبب على الأرجح بعشرات المليارات من الدولارات في الفيضانات والرياح وأضرار أخرى، بما في ذلك الشبكة الكهربائية.

وتسببت بقايا العاصفة في سقوط أمطار مدمرة في أجزاء من ماريلاند وبنسلفانيا ونيويورك ونيوجيرسي يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل وإحداث اضطراب كبير في المراكز السكانية الرئيسية.

وظل أكثر من مليون منزل وشركة في لويزيانا وميسيسيبي بدون كهرباء بعد أن أطاحت العاصفة إيدا ببرج نقل رئيسي واجتاحت آلاف الأميال من الخطوط ومئات المحطات الفرعية.

وغرقت نيو أورلينز في ظلام دامس.

وبدأت الكهرباء في العودة إلى أجزاء من المدينة منذ يوم الأربعاء.

وقالت السكرتيرة الصحفي للبيت الأبيض، جين بساكي ، إن بايدن “لن يقوم مطلقًا” بزيارة لويزيانا إذا كان وجوده سيؤثر على جهود الإغاثة.