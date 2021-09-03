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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تزيين طاولة الطعام للضيوف

صدى البلد

اذا كنتي تستقبلين ضيوف لكي قريبا وتبحثين عن طريقة تزيين طاولة الطعام للضيوف نقدم لكي بعض الافكار البسيطة والسهلة لتساعدك في تزيين طاولة الطعام للضيوف ونقدم لكي اولا تعليمات إعداد الجدول غير الرسمي

ضع المفرش على الطاولة.
ضع طبق العشاء في منتصف مفرش المائدة.
ضع طبق السلطة فوق طبق العشاء.
إذا كنت تبدأ بدورة الحساء ، ضع وعاء الحساء فوق طبق السلطة.
ضع منديلًا على يسار الشاحن.
على يسار الطبق ، ضع الشوكة على المنديل.
على يمين الطبق ، ضع السكين بالقرب من الطبق ثم الملعقة.
مباشرة فوق السكين ، ضع كوب الماء.
 

 

طريقة تزيين طاولة الطعام للضيوف


سواء أكنت تستقبل ضيوفًا لزيارتهم لتناول غداء أو عشاء غير رسمي ، أو كنت ترغب فقط في إضافة لمسة من الأناقة إلى غرفة الطعام أو المطبخ ، فمن السهل والسريع تطبيق طريقة تزيين طاولة الطعام للضيوف

 

طريقة تزيين طاولة الطعام للضيوف
بدءًا من الأساسيات ، يمكن أن تحدث الألوان المتطابقة فرقًا كبيرًا في مظهر الجدول. جرب استخدام الألوان حسب المواسم ؛ على سبيل المثال ، اجعلها مشرقة وملونة لفصلي الربيع والصيف ، وجرب البرتقال المحترق والبني في الخريف. يمكنك مطابقة ألوان الأطباق والأطباق بالزهور الطازجة وبياضات المائدة. من الطرق السريعة والسهلة لإضفاء الحيوية على طاولة وإضافة التركيز إلى غرفة ما هو استخدام مفرش طاولة ، مثل هذا المثال الجميل باللونين الأصفر والأخضر ، والذي يكتمل بسهولة بوعاء فاكهة من الحمضيات. هذا يشكل أساسًا رائعًا لتزيين طاولتك.

 

الزهور والشموع والمزهريات كلها عناصر ممتازة لاستخدامها كقطع مركزية لتزيين طاولتك. عند استخدام هذه ، حاول التمسك بالأرقام الفردية. هذا أكثر إرضاء للعين ويساعد على خلق شعور بالتوازن. يمكن أن يعمل استخدام ارتفاعات متفاوتة بشكل جيد أيضًا (على سبيل المثال ، استخدام أزهار أقصر ، على عكس الفروع الأطول).

2. نصيحة رائعة أخرى للمساعدة في تحقيق قطعة مركزية متوازنة هي أن يكون لديك أطول عنصر في وسط طاولة الطعام أو المطبخ ، واستخدام العناصر السفلية والقصيرة تدريجيًا أثناء العمل باتجاه الحواف.


بعد اكتمال دورة الحساء وتنظيف الأطباق ، يتخذ طبق السلطة وضع وعاء الحساء. تقليديا ، يحتفظ الشاحن بالمكان لطبق العشاء ، ويتم إزالته بعد طبق السلطة حتى لا يكون المكان خاليًا أبدًا. إذا كنت لا ترغب في تنظيف الطاولة بعد دورة الحساء وإخراج أطباق العشاء ، يمكنك وضع طبق العشاء أعلى الشاحن.

طريقة تزيين طاولة الطعام للضيوف طريقة تزيين طاولة الطعام تزيين طاولة الطعام طاولة الطعام طاولة الطعام للضيوف

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