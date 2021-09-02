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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحة القاهرة: "منشية البكري العام" يجري استئصال ورم خبيث من القولون لمريض 68 عاما

صدى البلد

قام مستشفى منشية البكري اليوم بإجراء، جراحة مميزة من نوعها، عبارة عن استئصال ورم خبيث من القولون بطول ٧ سم خاصة وأن حالة المريض قد تم تشخيصها، بأنها لا تصلح للعلاج الإشعاعي، بسبب أن المريض ذو ال ٦٨ عاما،  يعاني من كل من الضغط المرتفع، ومريض سكر، كما أنه بكلية واحدة.

 

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور محمد سعيد رئيس قسم الجراحة، الدكتور محمد ماهر اخصائي جراحة عامة، والدكتور محمد عبد الواحد اخصائي الجراحة والدكتور يوساب سمير طبيب جراحة، والدكتورة فاطمة براهام رئيسة قسم التخدير، وعدد من قسم التمريض المتميزين.

 

حرص الدكتور عصام فريد جادالله مدير المستشفى على تسريع اجراءات دخول المريض مجانيا حفاظا على الحالة النفسية للمريض، وتم توفير مستلزمات العمليات قبل الجراحة بثلاثة ايام، نظرا لان المستشفي عملت الفترة السابقة كعزل كورونا.

 

وتابع مدير عام المستشفي، الاشراف على اجراءات الاعداد ماقبل الجراحة، وتوفير العلاج، واكياس الدم، والتأكد من جاهزية غرفة العمليات، وتوافر الالات الجراحية والمستلزمات اللازمة، والتأكد من جميع اجراءات مكافحة العدوى.

 

قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، انه يشرع الآن في بدء التنفيذ لمشروع تكاملي للجراحات في مختلف التخصصات بين جميع وحدات العمليات في كل مستشفيات القطاع العلاجي التابعة له، من اهدافه رفع معدلات الاداء للجراحات العامة والمتخصصة، وادخال جراحات جديدة، وتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات من خلال توفير جميع الامكانيات الواجب توافرها لذلك، ووضع آلية تنسيقية لتحويل الحالات بالمتابعة مع المديرية، لربط جميع جميع وحدات العمليات ببعضها البعض.
حتى يوفر على المواطن المصري البحث عن مكان ملائم لاجراء الجراحة اللازمة له، بالتعاون مع فريق العمل.

 

ذكر الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية.

أضاف رئيس قطاع الصحة، يعمل المشروع الذي تعكف المديرية علي تطبيقه على اتاحة تبادل الخبرات بين الاطقم الطبية المستشفيات المختلفة والتي تحت ادارته واشرافه، بالاستعانة بمستشارين من الجامعات من خلال التعاقد معهم، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تلقي المرضي خدمة مرضية علي نحو سريع وبكفاءة عالية.

مستشفيات المواطن المصري مديرية الشئون الصحية غرفة العمليات مكافحة العدوى وكيل مديرية الشئون الصحية

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