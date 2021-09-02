وفقا لعالم الفيروسات.. لا داعي للذعر بشأن متغير C.1.2 الجديد

اكتشف العلماء في جنوب إفريقيا نوعًا فيروسيًا جديدًا من فيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس المسبب لـ COVID-19.

إنه ليس فيروسًا واحدًا ولكنه مجموعة من الفيروسات المتشابهة وراثيًا ، والمعروفة باسم C.1.2.

وجد الباحثون ، في دراسة ما قبل الطباعة نُشرت الأسبوع الماضي ولكن لم تتم مراجعتها بعد ، أن هذه المجموعة قد التقطت الكثير من الطفرات في فترة زمنية قصيرة.

في الواقع ، هذا ما تفعله الفيروسات. إنها تتطور وتتحول باستمرار بسبب الضغوط الانتقائية ولكن أيضًا بسبب الفرص والحظ والفرص.

يحتوي C.1.2 على بعض الطفرات الفردية. لكننا لا نعرف حقًا كيف سيعملون معًا كحزمة واحدة. ومن السابق لأوانه معرفة كيف ستؤثر هذه المتغيرات على البشر مقارنة بالمتغيرات الأخرى.

لا داعي للذعر. إنه لا ينتشر على نطاق واسع ، وليس على أعتاب أستراليا. تعمل الأدوات الموجودة لدينا ضد SARS-CoV-2 ، مهما كان البديل.

هل ستكون أكثر عدوى أم شدة؟



يختلف C.1.2 عن فرع جيني ولكن على فرع جيني بالقرب من متغير Lambda ، وهو شائع في بيرو.

لديها بعض الطفرات الفردية المتعلقة. لكننا لا نعرف كيف ستعمل هذه الطفرات تمامًا ، ولا يمكننا التنبؤ بمدى سوء اعتماد المتغير على الطفرات وحدها.

نحتاج إلى معرفة كيفية عمل متغير معين في البشر لإعطائنا فكرة عما إذا كان أكثر قابلية للانتقال ، أو يسبب مرضًا أكثر حدة ، أو يفلت من المناعة التي نحصل عليها من اللقاحات أكثر من المتغيرات الأخرى

في هذه المرحلة ، لا نعرف ما يكفي عن سلوك C.1.2 في البشر لأنه لم ينتشر بشكل كافٍ حتى الآن. يمثل أقل من 5 ٪ من الحالات الجديدة في جنوب إفريقيا ، ولم يتم العثور عليه إلا في حوالي 100 حالة COVID في جميع أنحاء العالم منذ مايو.

لم يتم إدراجه من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الآن باعتباره متغيرًا مثيرًا للاهتمام أو أحد أشكال القلق.

هل ستتفوق على المتغيرات الأخرى؟

إنها الأيام الأولى ، لذلك من المستحيل التنبؤ بما سيحدث لـ C.1.2.

يمكن أن تتوسع وتتفوق على المتغيرات الأخرى ، أو قد تتلاشى وتختفي.

مرة أخرى ، لمجرد أن هذا الفيروس يحتوي على مجموعة من الطفرات ، فهذا لا يعني بالضرورة أن الطفرات ستعمل معًا للتنافس على المتغيرات الأخرى.

دلتا هي متغير kingpin في الوقت الحالي ، لذلك نحن بحاجة إلى مراقبة C.1.2 لمعرفة ما إذا كانت ستبدأ في دفع دلتا.

لذلك ، من المهم أن تستمر في مشاهدته في حالة بدء الإرسال على نطاق واسع. تراقب إحدى المجموعات في أستراليا ، وهي شبكة جينوم الأمراض المعدية ، هذه التطورات عن كثب .



لا داعي للذعر

في هذه المرحلة ، لا داعي للقلق.

لا تزال أستراليا تفرض قيودًا على حدودها ، لذا فإن احتمالات دخول هذا الفيروس الذي نادر الحدوث إلى البلاد وانتشاره منخفضة للغاية.

لا يوجد دليل على أن لقاحاتنا لا تعمل ضدها. توفر لقاحاتنا الحماية من الأمراض الشديدة والموت ضد جميع متغيرات SARS-CoV-2 الأخرى حتى الآن ، وهناك فرصة جيدة لاستمرارها في القيام بذلك ضد المتغيرات C.1.2.