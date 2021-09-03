احذر أن تتساوى مع إبليس .. فعل يجعلك من الشياطين

فعل يجعلك من الشياطين.. فرق الشيخ محمد أبو بكر إمام وخطيب بـ وزارة الأوقاف، بين سجود السهو، وسجود التلاوة، مشيراً إلى أن سجود السهو مرتبط بالصلاة حال نسيان شيء فيها، بينما سجود التلاوة وهو أمر مرتبط بقراءة القرآن والوقوف على مواضع السجود به وهي 15 موضعاً.

وقال “أبو بكر” خلال برنامج “بكره أحلى” على شاشة “النهار”، تحت عنوان "أحكام السهو في الصلاة"، إن السجود في الصلاة له أحكامه ومن بينها: "ألا يجوز السجود في موضع السجدة إذا لم يسجد الإمام، بينما إذا قرأها الفرد منفرداً فعليه أن يؤديها على الفور، مبيناً أنه في سورة النجم وعند قوله تعالي: "فاسجدوا لله واعبدوه"، فإنه يجب السجود فعند عدم السجود يتساوى المرء مع إبليس، وعندما يسجد فإن الشيطان ينكس رأسه".

أحكام السجود

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن كيفية سجود التلاوة خارج البيت وما هو الحل أو البديل لسجود التلاوة لو كانت الظروف لا تسمح بالسجود؟

وقال "عاشور"، إن المسلم لو كان خارج المنزل وأراد السجود للتلاوة أثناء قراءة القرآن وكانت الظروف لا تسمج بالسجود فيفعل كما علمنا النبي، لافتاً إلى أن قول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) تجزئ عن سجود التلاوة إذا لم تسمح الظروف بالسجود

حكم سجود التلاوة

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ التِّلاَوَةِ ، لِلآْيَاتِ وَالأْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ ، فيشرع للمسلم إذا مر بآية سجدة أن يسجد ، سواء كان في صلاة ، أو كان خارجا عن الصلاة ، وقد روى مسلم في صحيحه (81) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ) .

ماذا يقال في سجود التلاوة

سجود التلاوة كأي سجودٍ يكون فيه ذكرٌ ودعاء، فيستحبَُ أن يُقال فيه ما يُقال في السجود في الصلاة المفروضة كـ «سبحان ربي الأعلى»، وقد وَرد أيضًا بعض الأدعية عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يُذكر منها: «اللَّهُمَّ لكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ»، «اللَّهمَّ اكتب لي بها عندَكَ أجرًا وضع عنِّي بها وزرًا واجعلْها لي عندَكَ ذخرًا وتقبَّلْها منِّي كما تقبَّلتَها من عبدِكَ داودَ».