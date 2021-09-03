عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة تيماء المروعة تهز الكويت .. ترك الشرطة بالباب وذبح شقيقته

الجريمة أثارت ردود
الجريمة أثارت ردود فعل غاضبة على السوشيال ميديا

شهدت مدينة تيماء بمحافظة الجهراء غربي دولة الكويت جريمة مروعة أثارت موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقتل فتاة كويتية على يد شقيقها.

وكشفت وسائل إعلام محلية كويتية ملابسات ما عرُف لاحقًا بـ"جريمة تيماء"، حيث تلقت السلطات الأمنية تلقت بلاغاً سابقاً من الضحية يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل.

وفي وقت لم تصدر تعليقات رسمية على الحادثة، قال حساب "المجلس" الكويتي عبر موقع تويتر إنه "أثناء وصول رجال الأمن طلبوا من القاتل التأكد من البلاغ بأن شقيقته على قيد الحياة فقام القاتل بالدخول للمنزل وقام بنحرها ثم خرج وسلم نفسه للسلطات الأمنية".

وأثارت الجريمة في تيماء ردود فعلة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن رواد موقع "تويتر" هاشتاجًا بعنوان #جريمة_تيماء وتفاعلت معه شخصيات شهيرة في الكويت على رأسها، الحميدي السبيعي عضو مجلس الأمة الكويتي السابق.

وزير خارجية الكويت يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة مع حكومة بوتان

مصرع عامل مصري سقط من أعلى مبنى في الكويت

وقال السبيعي في تغريدة له: "أغلب جرائم القتل الأسرية يسبقها إما بلاغ لم يقابل بجدية من الشرطة أو تقوم الجهات المختصة بالإفراج عن القاتل ليخرج ويستكمل جريمته والآن مالم تحاسب هذه الجهات عقابًا لهم عن كل روحٍ تم إزهاقها بسبب تلك الرعونة أو قلت التدبير والتقدير وإلا سيستمر مسلسل القتل والخذلان".

فيما قالت شيخة الجاسم الأستاذة في جامعة الكويت: "المطلوب:  ١-خط ساخن لتبليغ النساء عن أي تهديد ضدهن ٢-تصريح فوري مباشر بمداهمة السكن المبلغ عنه ولا حرمة لمنزل يأوي مجرمين ٣- توفير مأوى مناسب للفتيات المستضعفات".

من جانب آخر، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية مطلعة أن القتيلة كانت قد أبلغت عمليات الداخلية بأنها محتجزة منذ شهرين في مسكنها.

وأوضحت المصادر أن الجاني من مواليد 1985، وقد استخدم سكيناً لنحر شقيقته.
 

الكويت تيماء جريمة تيماء الجهراء محافظة الجهراء كويتية جريمة قتل

موضوعات متعلقة

قرار مهم بشأن العمالة في الكويت

لبدء رحلات الطيران المباشرة ..الكويت تحدد أعداد الركاب القادمين من مصر

الكويت.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه المقبل في المطار.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

سوريا .. انفجارات في دمشق بسبب غارات جوية

ميزة جديدة من تويتر تضع حدا لأصحاب الحسابات المسيئة.. تعرف عليها

ليبيا .. إرهابي شهير يفجر مفاجأة عن قبر القذافي

منقذ طفل الشرقية: لو كنت فكرت لحظة كان الطفل مات.. وأمنيتي مقابلة الرئيس السيسي.. فيديو

عجائب الصلاة على النبي يوم الجمعة .. تفوز بـ 40 مكافأة إلهية

مدحت صالح لـ الزمالك: مبروك فرحتونا وانسوا التعب والمشاكل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

جنش يحسم الأمر بشأن الرحيل من الزمالك.. فيديو

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ