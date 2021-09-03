روسيا: زلزال بقوة 5,1 درجة يضرب داغستان

أفاد المكتب الصحفي لدائرة الطوارئ في جمهورية داغستان الروسية، بتسجيل وقوع زلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المكتب الروسي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه "تم تسجيل زلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 06:34 صباح اليوم الجمعة في أراضي منطقة بيجتينسكي على عمق 20 كيلومترا، حيث شعر سكان المناطق (أخوافسكي وبوتليخسكي وأونتسوكولسكي) بالهزات الأرضية، فيما لم تصل حتى الآن أي معلومات حول وقوع خسائر".