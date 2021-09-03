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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دعم كامل..طارق فهمي: مصر نجحت في إعادة تقديم القضية الفلسطينية للغرب

صدى البلد

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن البيان الختامي للقمة الثلاثية بالأمس ضم موقف مصر والأردن تجاه القضية الفلسطينية، متابعا: البيان دعم تجديد السلطة الفلسطينية وشرعية تواجدها.
 

وأضاف "فهمي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القمة الثلاثية بالأمس أكدت على أهمية القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم السلطة الفلسطينية والإقرار بفكرة حل الدولتين.


وأشار إلى ان القمة بالأمس رفضت الإجراءات التي تتخذها إسرائيل على الأراضي الفلسطيني، منوها إلى ان البيان الختامي للقمة الثلاثية بالأمس كان جيدا للغاية.

 

وأوضح أن القاهرة نجحت في إعادة تقديم القضية الفلسطينية إلى الوجهة الدولية، وذلك باعتبارها مركز دعم أساسي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر تسير في أكثر من اتجاه لحل القضية الفلسطينية.

 

ولفت إلى أن مصر ستقدم خلال  الأيام القادمة عدة رسائل إلى الجانب الإسرائيلي فيما يخص القضية الفلسطينية والعمل على حلها، مشددا على أن مصر ستكون خلف المفاوض الفلسطيني أمام إسرائيل.

طارق فهمي القضية الفلسطينية السلطة الفلسطينية القمة الثلاثية إسرائيل مصر والأردن اخبار التوك شو

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