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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار الرئيس للصحة: لهذا السبب يأتي للشخص كورونا أكثر من مرة.. فيديو

مستشار الرئيس للصحة
مستشار الرئيس للصحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن 80% من حالات كورونا هي حالات بسيطة؛ حيث إن هناك من تكون أعراضه بسيطة جدا، مشيرا إلى أن الأمراض التنفسية تعطي تقريبا نفس أعراض كورونا، نظرا لأنه مرض تنفسي أيضا.


وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أنه حتي من لديه إنفلوانزا عادية فهو معدي، ففي تلك الحالة فيجب أن ينعزل بنفسه ويرتدي الكمامة ويتبع الإجراءات الوقائية.


وتابع أن هناك من يصاب بكورونا مرتين، إلا أنه نادرا ما يصاب الشخص بها ثلاث مرات، وهو عادة من الأشخاص الذي لم يقم  بأى إجراءات للعدوى أى الاختلاط بأشخاص يعانون من الفيروس.


وأكد أن الإصابة بتلك الموجة عائلية، وهذا دليل على إصابة الأطفال بكورونا أكثر، لافتا إلى أن الوقاية مازالت هي الحماية الأولي بالإصابة بهذا المرض.
 

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