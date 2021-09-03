طالبان ترحب بمساعدات الإمارات وتأمل في التعاون معها لتشغيل مطار كابول

رحبت حركة طالبان اليوم الجمعة، بالمساعدات الإنسانية الإماراتية، معربة عن أملها في مساهمتها في تشغيل مطار كابول قريبا.

وقال متحدث باسم الحركة الأفغانية: "نرحب بوصول أول طائرة مساعدات إنسانية من الإمارات إلى مطار كابول، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد"، وفقًا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز عربية”.

وعبر المتحدث عن أمله في أن تساهم الإمارات في جهود تشغيل مطار العاصمة كابول.

ومطار كابول بات المنفذ الوحيد في البلاد لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية في ظل أوضاع غائمة في البلد الآسيوي.

واليوم الجمعة، أرسلت الإمارات طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان.

وجاء ذلك للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضي تسارعت الجهود الدولية بدعم إماراتي لإجلاء دبلوماسيين ورعايا أجانب وأفغان تعاونوا مع قوات التحالف خلال العقدين الماضيين.