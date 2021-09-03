وزير الأوقاف: النبي رسخ الأمن من خلال الدعوة إلى إفشاء السلام

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ديننا هو دين السلام، ونبينا هو نبي السلام، وتحيتنا هي السلام، وتحية أهل الجنة في الجنة هي السلام، وتحية الملائكة لأهل الجنة هي السلام.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الفتح ، بمحافظة الشرقية، أن إكرام أهل العزة لاهل الجنة هي السلام ، فيقول الله تعالى "لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (57) سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ".

وأشار إلى أن الجنة هي دار السلام لأهل السلام، ورب العزة أكرم أنبيائه ورسله بالسلام، فقال سبحانه "سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ" فأي فضل من إلقاء الله السلام على أنبيائه.

وأوضح، أن الله أمر عباده بالصلاة على النبي، في قوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" ومن هنا جاءت الصلاة على النبي في كل صلاة وفي كل تشهد.

وذكر أن النبي الكريم ، قال لأصحابه "لا تؤمنون حتى تحابوا ألا أدلكم على شئ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم"، فإفشاء السلام هي أول جملة رسخ بها النبي الأمن.



موضوع خطبة الجمعة

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نص خطبة اليوم الجمعة، كنموذج استرشادي للأئمة ، وموضع الخطبة تحت عنوان: "السلام مع النفس والكون" ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.