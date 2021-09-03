سعفان يدعو إلى التكاتف وتحقيق الوحدة العربية لاستعادة الكيان العربي بكل قوته.. تسليم 2247 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالأقصر.. 83 عقد عمل لذوي الهمم

وزارة القوى العاملة في أسبوع..

وزير القوي العاملة يدعو التكاتف وتحقيق الوحدة العربية لاستعادة الكيان العربي بكل قوته

تسليم 2247 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

83 عقد عمل لذوى الهمم والقدرات بالأقصر والبحر الأحمر

تعيين 10 آلاف شاب

صرف 29.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في 5 محافظات

السعودية تحدد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها

تحويل 3.7 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة الأردن

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 27 أغسطس الماضي إلى 2 سبتمبر الجاري- منها افتتاح وزير القوى العاملة محمد سعفان لأعمال الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب التي تعقد بالغردقة ، وختام مبادرة "أعرف وأحمى نفسك" وبدء المرحلة الثانية من مبادرة " مصر بكم أجمل " بالبحر الأحمر ، وتسليم 2247 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالأقصر ، وتسليم 83 عقد عمل لذوي الهمم والقدرات بالأقصر والبحر الأحمر ، وختام فعاليات أول تدريب مهني من نوعه في مجال الفندقة الشاملة مجاناً للشباب والفتيات بهيلتون الأقصر، وتعيين شاباً في 4 محافظات، والسعودية تحدد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها ، وصرف نصف مليون ريال لاسر المتوفين بـ كورونا .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية بالمحافظات ، حيث زار محافظة الأقصر، لدعم البرنامج التدريبي للشباب من صعيد مصر، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتدريب الشباب والفتيات علي الفندقة ، في إطار المبادرة الوطنية للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك".

وأقام برافين أجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، حفل عشاء عمل علي شرف وزير القوي العاملة وتم خلاله مناقشة التعاون المشترك مع البرنامج في العديد من الأنشطة التدريبية للشباب،حيث أشار سعفان إلي أن البرنامج التدريبي الحالي للشباب والفتيات أهم ما يميزه عن سابقه بالنسبة العالية لمشاركة الفتيات في التدريب ، الأمر الذي يعتبر وسيلة جذب لغيرهم من أبناء محافظة الأقصر، خاصة بعد توفير فرص عمل لائقة لهم بعد انتهاء فترة التدريب في كل محافظات الصعيد.

وأكد الوزير، أن المرأة في عقل وقلب الدولة المصرية،تعيش عصرها الذهبي في الآونة الحالية، كما نتمنى أن تاخد الفرصة الكاملة في التدريب والتشغيل مساواة بالرجل في الفترات القادمة، وإيجاد فرصة عمل مناسبة لها تنجح فيها بحيث تكون نموذج للسيدات والفتيات للإقبال على تعلم تلك المهن تلقائيا.

كما أكد الوزير، ضرورة توفير فرص عمل للأوائل الثلاثة المتميزين في كل برنامج تدريبي ، بما يعتبر وسيلة جذب للشباب تلقائيا للتقدم للحصول على هذا التدريب لما له من مصداقية وجدية في أداؤه، مشددا علي أن الوزارة تقوم بمتابعة خريجي التدريب حتى يلتحق بعمل مناسب، ثم بعد الالتحاق بعمل لمعرفة مناسبة التدريب لما يقومون به من أعمال ضماناً لاستمرارية البرنامج التدريبي وإيجاد فرص عمل في أماكن متعددة ومختلفة. وفي هذا الإطار، قام الوزير بتسليم 2247 بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم أو الجزئي، للعمالة غير المنتظمة، وتوزيع 10 عقود عمل علي ذوي الهمم والعزيمة، وفرتها مديرية القوي العاملة بالأقصر، في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوى المديريات بالمحافظات ، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر ، ونائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، وأمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهني، وسهير الليثي وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وعبدة هاشم خليفة مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر، والدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال بمحافظتي قنا والأقصر.

كما كرم الوزير المقاولين والمهندسين منفذي مشروعات "حياة كريمة" بالأقصر ، فضلا عن 5 من أصحاب الأعمال التي قامت بتوفير العقود لأبنائنا من ذوي الهمم الفئة، مقدمًا لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وأكد "سعفان" أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.وسلم الوزير شهادات 10 متدربين شهادات التخرج من التدريب بوحدة التدريب المتنقلة ، وشاهد عرضا لإنجازات وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

كما شهد وزير القوى العاملة، ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الأول بالمحافظة في مجال صناعة السكر بأرمنت للوقاية من جائحة كورونا ودور السلامة وتأمين بيئة العمل في التعامل الأمن مع الأدوات والمعدات .

وأضاف وزير القوي العاملة: "إحنا عايزين نطبق روح ومفهوم السلامة والصحة والمهنية، ويكفى فى مسألة السلامة والصحة المهنية الاسم الأول فيها وهو كلمة (السلامة) وهي أهم مبدأ لازم نحافظ عليه، وأن يدرك كل واحد فينا المخاطر المحيطة به، ويحاول قدر الإمكان درء هذه المخاطر عن نفسه وعن الغير وعن المنشأة".

وأكد سعفان أن دور الوزارة ليس دورا رقابيا فقط لاكتشاف المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة بل يمتد لوضع السياسات اللازمة لتوفير الدعم اللازم، وكذا نشر الوعي الوقائي للعمال من خلال الندوات والملتقيات وأسابيع السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أن المجتمع المصري بالكامل مسئول عن تحقيق التنمية المنشودة.

كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وزير القوي العاملة، بساحة الطيب بالأقصر، وتم أداء صلاة الجمعة بالساحة.

في مستهل اللقاء رحب فضيلة الإمام الأكبر بالوزير، مشيدا بدور وزارة القوى العاملة في توفير فرص العمل وتدريب للشباب من أبناء المحافظة من الجنسين، وكذلك دورها في حل مشكلات العمال في أماكن عملهم في جميع المجالات.

من جانبه قدم الوزير الشكر والتقدير، لفضيلة الإمام الأكبر، شاكرا له التعاون المشترك مع الوزارة في برامج التدريب المهني في الوحدة المتنقلة الموجودة في ساحة الطيب، وعلى تسخير كل الإمكانيات اللازمة لها، والقيام بالدور التوعوي لشباب المنطقة من أجل الحصول على التدريب وأهمية ذلك في توفير فرص عمل لائقة لهم.

وكشف الوزير عن أنه سوف يتم عمل مشغل للفتيات خريجي برامج التدريب المهني بالمنطقة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الأقصر لتوفير مكان قريب من المتدربات، أو بإعداد وحدة متنقلة تكون عبارة عن مشغل متنقل يسمح للفتيات خريجي التدريب من استخدام المهارات والخبرات التي اكتسبوها من التدريب في مشروع مشترك يزيد من إنتاجيتهم ويحسن من مستوى معيشتهم.

والتقى شيخ الأزهر ووزير القوي العاملة على هامش الزيارة، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة بالأقصر، وحسن مالك كبير مراقبي الأغذية، وذلك خلال حضورهم اللقاء السنوي الذي يقام على مستوى الجمهورية، لمديري إدارات وفرق مكافحة فيروس متلازمة نقص المناعة المكتسبة والذى يقام لأول مرة في محافظة الأقصر.

وفي هذا الإطار شهد الوزير ، ختام فعاليات أول تدريب مهنى من نوعه فى مجال الفندقة الشاملة مجانا للشباب والفتيات، والذي استمر لمدة 6 أسابيع" أربعة منها بمركز تدريب الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج وأسبوعين عمليا بفندق الهيلتون بالأقصر"، وذلك على أعمال الطهى والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال وخدمة الغرف والمغسلة والكي.

شهد ختام الفعاليات برافين أجراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في مصر، وأمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب، وعبدة هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر، والدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، وشريف الأمين نائب المدير العام للمنتجع.

وسلم سعفان، وبرافين شهادات التخرج الرسمية لخريجي الدورة التدريبية الفندقية الشاملة الأولى في مجالات خبراتهم التي تدربوا عليها ، فضلا عن قيام الوزارة بإعطائهم الأولوية لتيسير مشاركتهم في قطاعات السياحة في الأقصر، وأسوان، والغردقة، ومناطق البحر الأحمر.

وقد ضمت الدورة 22 متدربًا من الشباب، وتتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا وبلغت نسبة النساء 50% ، من الحاصلين على مؤهل عال أو متوسط من قرى مبادرة "حياة كريمة"، وقد تم ذلك بفضل آلية التمويل الاستراتيجية التي يقدمها البرنامج المصري الإيطالي لتبادل الديون.

وقال الوزير: إن الإخلاص في العمل هو الطريق نحو الإبداع، فله ثمن ونتاج، أما عن ثمنه فهو أثناء النفس عن السوء وعمل الشي النافع، أما عن نتاجه أن يكون الله عز وجل سندك وحليفك في طريقك نحو النجاح والتفوق.

ونوه وزير القوي العاملة إلي أنه ما لفت نظره في المتدربين أنهم من حملة المؤهلات العليا المختلفة، تخلوا عن مؤهلاتهم في سبيل تعلم تلك المهن التى تلبي طموحاتهم وبلوغهم أمالهم، رغبة وحبا في امتهانها، فالعمل هو شرف وواجب، له مسؤوليات يجب تأديتها للتميز فيه.

كما أكد شباب وفتيات المتدربين في المبادرة الوطنية "حياة كريمة" للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك " للتدريب علي الفندقة، إن ما حصلوا عليه في التدريب النظري والعملي لم يكن متوقعا بالنسبة لهم، مشددة علي أنهم حصلوا على جرعات تدريبية مكثفة في العديد من الوظائف الموجودة في الفندق، من خدمات الغرف إلي الاستقبال، ثم المطبخ، وإعداد الطعام والموائد، وخدمة الضيوف.

جاء ذلك في ختام فعاليات أول تدريب مهني فى مجال الفندقة الشاملة مجانا للشباب والفتيات، والذي استمر لمدة 6 أسابيع" أربعة منها بمركز تدريب الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج وأسبوعين عمليا بفندق الهيلتون بالأقصر"، وذلك على أعمال الطهي والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال وخدمة الغرف والمغسلة والكي.

كما قدمت إحدى الفتيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير القوى العاملة علي اتاحة الفرصة لفتيات الصعيد بأن يكون لهم دوراً في سوق العمل جنبا إلى جنب مع الرجال، في مساواة في الحقوق والأجور حسب طبيعة كل مهنة، كما تقدمت بالشكر للقائمين على البرنامج التدريبي من برنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر، على المساعدات التي وفروها للشباب لنجاح هذا التدريب تمهيدا للحصول على فرصة عمل مناسبة.

وتفقد "سعفان"، مركز التدريب المهني بالرضوانية التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، المقام على مساحة 6000 متر مربع، بالإضافة إلى صوبة زراعية للنباتات الطبية والعطرية، واستمع لشرح من مدير المديرية عبده هاشم خليفة، مشيرا إلى أن المركز يضم 4 ورشة تدريبية منها ورشتان للتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، ويتم حاليا تنفيذ دورتين للتدريب بهما، فضلا عن دوره الصوبة الزراعية وتضم كل واحدة 15 متدربا ومتدربة، وجار تأثيث ورشتان للحام، وإصلاح السيارات، بالإضافة إلى تأثيث قاعات بالدور الثاني بالمركز للغات والحاسب الآلي، وذلك بحضور وأمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهني، والدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج.

وافتتح وزير القوي العاملة ، أعمال الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب التي تعقد بالغردقة، بحضور رؤساء وأعضاء الاتحادات العمالية العربية والمهنية وممثلي المنظمات العربية والعالمية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات العمالية .

وينتخب المؤتمر قيادة جديدة تقود الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب خلال الخمس سنوات المقبلة تتمثل في "رئيساً للمجلس المركزي، وأميناً عاماً، ونائباً ومساعدين للأمين العام ،وأمانة عامة "، كما يناقش المؤتمر مجموعة من الملفات والقضايا التي تخص عالم العمل والعمال ، خاصة البطالة والتشغيل ، وتداعيات الاحتلال الإسرائيلي على العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة ،وأثار فيروس كورونا على العمال العرب ، ودور النقابات العمالية خلال المرحلة المقبلة لمواجهة كافة التحديات،لا سيما التي تمس حقوق العمال المشروعة، وتهدد الوطن وسلامة أراضيه .

حضر الافتتاح فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية ، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب، ومحمد أبو زيد ممثل منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، واندا انستانسكي ممثل الاتحاد العالمي للنقابات ، وحنا فيرفا ممثل اتحاد نقابات بيلاروسيا.

في مستهل كلمته رحب وزير القوي العاملة بالحضور علي أرض الكنانة مصــر، متمنيا طيب الإقامة وقضاء وقتا طيبا في مصر أرض أقدم الحضارات التي قامت على سواعد أبنائها، حيث يرجع الفضل الأكبر في استمرار وازدهار هذه الحضارة القديمة إلى إيمان المصري القديم بقيمة العمل، وتقديسه للإنتاج.

وقال : يشرفني دائما أن أكون اليوم بين هذه الكوكبة من القيادات النقابية الممثلة للعمال العرب علي المستوى العربي ليس فقط كوزيراً للقوى العاملة ، ولكن كأحد أبناء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي قضيت فيه سنوات عديدة منذ أن بدأت عملي النقابي منذ ما يزيد عن الثلاثين عاماً ، وأشرف دوما بانتمائي إليه ، وأعلم جيدا حجم التحديات التي يواجهها ، وحجم الجهد الذي يبذله زملائي النقابيين من أجل مصلحة العمال والمحافظة على حقوقهم.

وأكد سعفان أن العمال العرب يشكلون 90% من الشعوب العربية ، لذا فإننا عندما نخاطب المنظمات النقابية العمالية فإننا نخاطب شعوب العالم العربي كلها، وندعوهم إلى التكاتف وتحقيق الوحدة العربية التى نحن بحاجة شديدة إليها لاستعادة الكيان العربي بكل قوته، رافعين شعار الاتحاد "قوتنا في وحدتنا" فى مواجهة التفكك والتعددية العشوائية .

كما أكد مما أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق توازن كبير بين الحفاظ علي صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد مع الأخذ في الاعتبار التدابير والإجراءات الاحترازية للتخفيف من حدة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، واتخذت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من حدة تداعيات الفيروس، من خلال مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وتكفلت الدولة بمخصصات مالية كافية لتمويل حزمة الإجراءات المستهدفة بتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة للعمل على تخطي تلك الأزمة ومعالجة آثارها السلبية.

وفي نفس السياق أكد جبالي المراغي رئيس المؤتمر ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الساحة النقابية العربية لا زالت تشهد ما يمكن أن نطلق عليه " فوضى الحراك النقابي" ، حيث نشهد إنشاء النقابات المستقلة والاتحادات والائتلافات النقابية فى موقع العمل الواحد الأمر الذى يؤدى إلى انتشار غير منضبط لهذه الكيانات ويلقى بظلال سلبية على وحدة العمال ويزيد من تشرذمهم وتمزيقهم ومن هنا جاء شعار مؤتمرنا هذا "قوتنا فى وحدتنا ".

وأكد رئيس المؤتمر أن ما تشهده مصر من استقرار جعلها تحظى باهتمام دول العالم هى جهود حثيثة لإطلاق العديد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة فى مختلف مجالات العمل ومن هنا لابد أن أشير إلى المبادرة التاريخية التى أطلقها الرئيس السيسى وهى الجمهورية الجديدة، مشددا علي أن عمال مصر الذين شاركوا بجهودهم فى المشروعات التنموية فإنهم يواصلون العمل والجهد لتحقيق أهداف إقامة الجمهورية الجديدة التى نادى بها الرئيس.

وأدان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التدخلات الأمريكية فى الشئون العربية بدعوى نشر الديمقراطية أو ما يسمى بمحاربة الإرهاب، أو إعادة هيكلة المنطقة وبناء ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، واعتبارها مجرد دعوات مشبوهة تستهدف الهيمنة على المنطقة العربية وتعزيز السيطرة على ثرواتها بما يتلاءم والمصالح الأمريكية - الإسرائيلية.

كما انتخب المؤتمر العام الرابع عشر ، جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا أمينا عاما للاتحاد الدولي.

وانتخب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيسا للمجلس المركزي ، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول أمينا مساعدا لشؤون الاتحادات المهنية العربية للاتحاد الدولي الدولي لنقابات العمال العرب ، فضلا عن انتخاب نواب الرئيس وأمانة عامة مكونة من 16 تخصص.

كما اختتمت محطة جديدة من محطات مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تحت عنوان : "العمل الآمن في ظل جائحة كورونا " بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، لتوعية المنشآت السياحية على مستوى المحافظة بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة

وقال "سعفان" : إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

ونوه الوزير في كلمته إلى "أننا لا يمكن أن ننسى أو نتناسى الدور الذي تلعبه السلامة والصحة المهنية في تقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية والتأثر المباشر لها على الناتج القومي، فلذلك كلنا شركاء في المسئولية من أجل نشر الوعي بكل مكان من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والتي يتولد عنها أخطار جسيمة".

وعلى جانب آخر ، دشن وزير القوى العاملة يرافقه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي ، 1500 شجرة زيتون مثمرة داخل حديقة الأسرة ضمن مبادرة " هنجملها "، والتي انطلقت على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، ومحمد قبطان منسق مبادرة "هنجملها".

وفي هذا الإطار وافق المحافظ علي تخصيص قطعة أرض لمديرية القوي العاملة بالمحافظة لإقامة مركز تدريب مهني عليها داخل كردون مدينة الغردقة للتسهيل علي راغبي التدريب في الوصول للمركز في سهولة ويسر، وبحيث تسمح المساحة لإقامة ورش للتدريب علي المهن الحاكمة لسوق العمل ومنها في ورش في مجال الفندقة والحاسب الآلي ، واللغات و التفصيل والحياكة ، والسباكة والكهرباء ، والنجارة وصيانة السيارات .

وأعلن وزير القوي العاملة ، وصول مبادرة "مصر بكم أجمل"، إلى محافظة البحر الأحمر في مرحلتها الثانية في برنامجها الأول لتأهيل ذوي الهمم والعزيمة، في إطار "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، وتدريب ٤٠ متدربًا من شباب الجنسين للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة ، والتى تستهدف كل أبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم على مستوى الجمهورية وإلحاقهم بسوق العمل ومساعدتهم على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يرغبون بها.

وفى هذا الإطار سلم الوزير ٧٣ عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بمختلف الشركات والفنادق السياحية بالمحافظة، فضلا عن قيام ١٧ من ذوي الهمم بعمل مشروعات صغيرة فيما بينهم.

كما كرم الوزير ٨ منشآت ساهمت في توفير فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة وهي : كلاسيك لإدارة المنشآت السياحية ، وفنادق وردة الصحراء، والماريوت، وميركيور، وصن وايز للسياحة، وتشجين برجر داووبيتشن، بحضور سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وألاريا سمير حارس عضو مجلس النواب.

وكرم سعفان فريق عمل المبادرة من المديرية وهم : سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، وأبو زيد أحمد أبو زيد ، ومحمد سيد عبد النظير ، ومحمد عبد الفتاح أمين ، وسمير محمد عبد المجيد ،مفتشي العمل، وعبده عبد الدايم ، مدير مكتب العمل بالغردقة.

وتم عرض فيديو للمحافظات التي تم تنفيذ المرحلة الثانية في برنامجها من المبادرة وهي : دمياط، والمنوفية ، والإسماعيلية ، وبورسعيد، حيث تم تدريب 405 من ذوي الهمم ، وتعيين 266 من هذه الفئة .

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 10 آلاف و 980 شابا في 5 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات دمياط ، والغربية ، والمنوفية ، والإسماعيلية ، والقاهرة بلغت 29 مليون ، و 539 ألفاً و 300 جنيه ، والتفتيش على 2314 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 5050 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5050 عاملا.

كما أعلنت مديرية القوى العاملة بقنا، توفير 165 فرصة عمل على عدد من المهن بشركات القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخري، وذلك فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وامتد الحصاد ليشمل ، تلقى وزير القوى العاملة تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يشير إلى قيام وزارة الصحة بالمملكة حددت اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها هي: فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) ، وموديرنا (Moderna) ، وأكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca) ، وجانسن (Janssen) وسينوفارم (Sinopharm)، وساينوفاك (Sinovac).

وتقريراً أخراً من نفس المكتب ، يشير إلى أنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المنعقد برئاسة جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز - خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تم البدء في صرف مبلغ 500 ألف ريال للمشمولين بالقرار من أسر المتوفين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد من العاملين في القطاع الصحى الحكومى والخاص سواء كانوا مدنيين أو عسكريين سعوديين وغير سعوديين ، ممن قدموا أرواحهم فداء في مواجهة هذه الجائحة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

كما أفاد المكتب أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أضافت 6 اختصاصات جديدة يندرج تحتها 120 مهنة في إطار مبادرة الفحص المهني للتحقق من امتلاك العاملين فيها للمهارات اللازمة، لتضاف بذلك إلى الاختصاصات التي أعلن عنها البرنامج سابقاً، لابد من حصول العاملين فيها على الرخص المهنية من مراكز (الفحص المهني) داخل المملكة.

وقال الملحق العمالى كريم أبو السعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن الاختصاصات الستة الجديدة ضمن البرنامج في التخصصات التالية: التكييف، واللحام، ونجارة المباني، وميكانيكا السيارات، وكهرباء السيارات، والدهان ، ليصل بذلك إجمالي عدد المهن التي تم إطلاقها حتى الآن إلى 225 مهنة حرفية تخصصية من أصل 1099 مهنة حرفية تخصصية، تندرج تحت 8 اختصاصات من أصل 23 اختصاص .

كما استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 47 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 267 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 239 ألفاً و 739 دولار، أى ما يعادل 3 ملايين و750 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وأخيراً ، تلقى سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بفتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح (كوفيد- 19) المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من غدا الأثنين 30 أغسطس 2021.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن القرار يشمل الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع Rapid PCR في المطار على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة شاملاً الفئات المستثناة غير المطعمة.

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