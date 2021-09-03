أخبار التعليم| 211 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية.. انطلاق امتحانات ملاحق الثانوية غدا

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة القاهرة تعلن عن البرامج المتميزة بكلياتها بمرحلة البكالوريوس والليسانس

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة: إن الجامعة في السنوات الأخيرة استحدثت وطورت مجموعة من البرامج الدراسية المتميزة بنظام الساعات المعتمدة بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) بمختلف الكليات، وتقبل هذه البرامج الجديدة طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق أو الحصول على الحد الأدنى للكلية.

«التعليم العالي»: 211 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن



أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 211 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

تجارة حلوان : يجب على الداري ببرنامج Bis دراسة 129ساعة معتمدة



أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن برنامجي الأسواق المالية والبورصات FMI ، BIS "نظم معلومات الأعمال" ، للعام الدراسي 2020-2021 ، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ، و الدكتور امانى فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة .

جامعة الإسكندرية في تصنيف تايمز العالمي للجامعات 2022

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية إن الجامعة جاءت في المنطقة (1001 – 1200) في نتيجة تصنيف الجامعات التايمز (Times Higher Education) العالمي لعام 2022 على مستوى جامعات العالم.



سنة تأهيلية.. تفاصيل مقترح رسمي لدخول كليات القمة للحاصلين على مجموع أقل من التنسيق

"نتيجة الثانوية العامة تتحطم عندها الآمال والطموحات"، كثير من الطلاب يسعون للالتحاق بـ كليات القمة، تنكسر خواطرهم، ويصابون بالإحباط، بعد معاناة ومذاكرة مستميته طوال العام، لم يجنوا سوء تحطم الآمال، فارق درجة واحده كفيل أن يذهب بك لعالم وطريق آخر.، وتبدأ من جديد رحلة إعادة الحسابات أي كلية سأختار، وهل ستكون مناسبة أم لا، وماذا سأحقق جراء دخولها.



انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والانتهاء 15 سبتمبر.. غدا

تنطلق غدا السبت امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة ومدارس المتفوقين ، والمكفوفين للعام الدراسي 2021 ، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر الجاري ، حيث يؤدي الامتحان أكثر من 153 ألف طالب وطالبة في جميع المواد ، فيما تنتهي امتحانات الدور الثاني لطلاب مدارس المتفوقين يوم 14 سبتمبر ، والطلاب المكفوفين يوم 15 سبتمبر الجاري .

على غرار الصاروخ الصيني.. القمر الصناعي الماليزي يخرج عن مداره وينذر بكارثة

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن خروج القمر الصناعي الماليزي عن مداره ميسات-3 ولم يعد يمكن السيطرة عليه في الوقت الحالي.