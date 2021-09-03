جامعة القاهرة تعلن عن البرامج المتميزة بكلياتها بمرحلة البكالوريوس والليسانس

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة: إن الجامعة في السنوات الأخيرة استحدثت وطورت مجموعة من البرامج الدراسية المتميزة بنظام الساعات المعتمدة بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) بمختلف الكليات، وتقبل هذه البرامج الجديدة طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق أو الحصول على الحد الأدنى للكلية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن البرامج الدراسية التي تم استحداثها وتطويرها بمختلف كليات الجامعة، تحتوي على تطوير شامل للعملية التعليمية، وتخدم متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك بنية تحتية وتكنولوجية متميزة وبيئة تعلم من قاعات ومدرجات ومعامل بطراز معماري وتكنولوجي فريد لكونها جامعة ذكية من الجيل الرابع.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة بها برامج عديدة متميزة بنظام الساعات المعتمدة والتعليم الإلكتروني المدمج والنظام الأوروبي بكليات الجامعة المختلفة توافق المعايير الدولية في التعليم، لافتًا إلى أن هذه البرامج المستحدثة تتناسب مع وظائف المستقبل وتستهدف المساهمة في التنمية الشاملة ورسم خارطة العلوم المستقبلية وقاطرة الاقتصاد الوطني.

ومن هذه البرامج: برنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، والبرنامج المتكامل بنظام النقاط الدولي بكلية طب قصر العيني، البرنامج المتكامل الدولي بالنقاط المعتمدة بكلية طب الفم والأسنان، والبرنامج المكثف في التمريض لمنح الدرجة الثانية في البكالوريوس في علوم التمريض خريجي الكليات العملية بكلية التمريض، وبرنامج البكالوريوس المتميز في العلاج الطبيعي بكلية العلاج الطبيعي، والبرنامج المتميز في طب وجراحة وتناسل المجترات، وبرنامج الأدوية و المستحضرات الطبية البيطرية، برنامج طب وجراحة وتناسل الفصيلة الخيلية، برنامج الاستزراع السمكي وطب الأحياء المائية، برنامج طب وجراحة وتناسل الحيوانات الأليفة، برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية، البرنامج المتميز سلامة وجودة الأغذية، برنامج طب ورعاية الدواجن بكلية الطب البيطري.

وفي كلية العلوم برنامج التقنية الحيوية/الكيمياء الحيوية الجزيئية، وبرنامج علوم البترول الجيولوجية. وفي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برنامج تكنولوجيا الشبكات، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، وبرنامج الذكاء الاصطناعي، وبرنامج علوم البيانات في نظم المعلومات، وبرنامج بكالوريوس الشبكات والأمن السيبراني.

وفي كلية التخطيط الإقليمي والعمراني برنامج تخطيط وتصميم المدن الخضراء، وفي كلية الآداب برامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الإسبانية واللغة اليابانية، واللغة الألمانية، واللغة التركية، واللغة العبرية، وبرنامج الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية، وبرنامج للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وبرنامج ليسانس اللغة العربية وآدابها وثقافتها للناطقين بغيرها، ، وبرنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بمرحلة الليسانس، وبرنامج الترجمة التخصصية بنظام الساعات المعتمدة.

وفي كلية الآثار برامج الإرشاد الأثري، و نظم المعلومات الأثرية، وبرنامج البكالوريوس باللغة الإنجليزية. وفي كلية الإعلام برنامج الشعبة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة. وفي كلية الزراعة برنامج التكنولوجيا الحيوية باللغة الإنجليزية، وبرنامج الزراعة الدولية، وبرنامج البكالوريوس في العلوم الزراعية، وبرنامج علوم الغابات باللغة الإنجليزية، وبرنامج التصنيع الغذائي بالنظام الأوربي، تكنولوجيا تصنيع الأغذية باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة.

وفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برنامج البكالوريوس باللغة الإنجليزية، وبرنامج العلوم السياسية والاقتصادية باللغة الفرنسية بالاشتراك مع جامعة السوربون، وفي كلية الحقوق برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، برنامج الدراسة باللغة الفرنسية المشترك مع جامعة السوربون (باريس 1)، وفي كلية الهندسة برنامج هندسة كهربية: تخصص هندسة الاتصالات والحاسبات، وبرنامج هندسة مدنية: تخصص هندسة وإدارة التشييد، هندسة مدنية: تخصص هندسة الإنشاءات، هندسة مدنية: تخصص هندسة المياه والبيئة، هندسة وتكنولوجيا العمارة، هندسة البترول و البتروكيماويات، هندسة الطاقة الكهربائية، هندسة البنية التحتية، هندسة وإدارة الرعاية الصحية، هندسة وإدارة الطيران، هندسة ميكانيكية: تخصص هندسة التصميم الميكانيكي، هندسة ميكانيكية: تخصص هندسة الميكاترونكس، هندسة ميكانيكية: تخصص الهندسة الصناعية والإدارة، هندسة ميكانيكية: تخصص هندسة التصنيع والمواد، هندسة ميكانيكية: تخصص هندسة الطاقة المستدامة.

وفي كلية التربية للطفولة المبكرة، برامج إعداد معلمات التربية الخاصة (رياض الأطفال)، وإعداد معلمات الحضانة، وإعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة.