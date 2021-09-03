سنة تأهيلية.. تفاصيل مقترح رسمي لدخول كليات القمة للحاصلين على مجموع أقل من التنسيق

"نتيجة الثانوية العامة تتحطم عندها الآمال والطموحات"، كثير من الطلاب يسعون للالتحاق بـ كليات القمة، تنكسر خواطرهم، ويصابون بالإحباط، بعد معاناة ومذاكرة مستميته طوال العام، لم يجنوا سوء تحطم الآمال، فارق درجة واحده كفيل أن يذهب بك لعالم وطريق آخر.، وتبدأ من جديد رحلة إعادة الحسابات أي كلية سأختار، وهل ستكون مناسبة أم لا، وماذا سأحقق جراء دخولها.

وفق المنظومة التعليمية الجديدة لجأت وزارتي التعليم والتعليم العالي، للتصحيح الالكتروني للامتحانات، فلاحظنا انخفاضا كبيرًا في مجاميع الطلاب، وبالتالي انخفاض تنسيق الكليات، ويتجه الكثير من الطلاب إلى الجامعات الخارجية من أجل بلوغ الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها.

مقترح جديد

تسعى وزارة التعليم العالي في ظل جهودها لتطوير منظومة التعليم في مصر، لإحداث توازن في الكليات، وأن يلتحق كل طالب بكلية القمة التي يستحقها، ما استدعى تقديم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي دراسة مقترح، بشأن منح سنة تأهيلية لطلاب الثانوية العامة، أو ما يعادلها، من أجل الالتحاق بـ كليات القمة.

إذا لم يحالفك الحظ ولم تتمكن من اللحاق بكلية القمة التي تسعى إليها يمنح المقترح الجديد طلاب الثانوية العامة ، أو ما يعدلها في سنوات سابقة، سنة تأهيلية من أجل منحهم فرصة للالتحاق بكليات القمة، للحد من الدراسة في جامعات خارجية، غير معتمدة في مصر.

ما هي السنة التأهيلية

يقضي الطالب، وفقًا للمشروع المقترح، عام تأهيلي قبل الالتحاق بالكلية التي يرغب بها، لكن يتوجب عليه اجتياز عدة اختبارات خلال هذه السنة، تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، لكن يشترك لحصول الطلاب على السنة التأهيلية أن يكونوا حاصلين على نسبة أقل من 5% فقط عن الحد الأدنى الذي تقبله الكليات،

تقتصر السنة التأهيلية التأسيسية حسب المشروع المقدم، على كليات القمة "القطاع الطبي والذي يشمل كلية الطب البشري، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، فضلاً عن كليات الهندسة والعلوم الإنسانية".

تنسيق المرحلة الثانية الجامعات عام 2021

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالم والبحث العلمي، فتحت موقع التنسيق لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2021 للقبولة بالجامعات، مساء الأثنين الماضي، بحد أدني 254.5 للشعب العلمية، بما يعادل نسبة 62.07%، و 238 للشعب الأدبية بما يعادل 58.05%، ومن المقرر أن يتم إغلاق التقديم على المرحلة الثانية مساء غد السبت.