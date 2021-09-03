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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. التعليم العالي توضح تفاصيل بدء الدراسة بالبكالوريوس والليسانس في 17 كلية جديدة.. وننشر شروط وخطوات إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


البرامج الدراسية للجامعات الأهلية (سلمان ـ الجلالة ـ العلمين ـ المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022

 

وجه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة توفير المعلومات حول البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات الأهلية الجديدة (سلمان ـ الجلالة ـ العلمين ـ المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، و إتاحتها للطلاب لمساعدتهم في الاختيار الصحيح للبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة، التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

 

معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في المؤتمر الدولى لصون الطبيعة ومواردها

 

تلقى‎ د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د. شيرين عبدالقادر محرم القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول مشاركة المعهد فى فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ومواردها بعنوان "نحو تفعيل استراتيجية 2030 وما بعدها"، الذى عقد بشرم الشيخ خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ أغسطس ٢٠٢١، تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزيرة البيئة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.


التعليم العالي توضح تفاصيل بدء الدراسة بالبكالوريوس والليسانس في 17 كلية جديدة

 

قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى إن جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية ستبدأ الدراسة بها هذا العام 2021/2022، وتشمل أربع  كليات متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى (الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، الفنون الرقمية والتصميم، علوم الحاسب والمعلومات )، مشيرًا إلى أن الجامعة تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، مدارس النيل، مدارس المتفوقين(STEM).


جامعة حلوان : 9 اوراق مطلوبة للتسكين باالمدن الجامعية

 

بدأت جامعة حلوان ، فى استقبال طلبات التقديم للطلاب الجدد للمدن الجامعية وذلك عبر البريد الجامعى الآتى : http://app2.helwan.edu.eg/modon/


شروط وخطوات إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان

 

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، عن مواعيد إجراء الكشف الطبي  للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد  ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ، حيث يبدأ الطلاب حجز الكشف الطبي على الموقع المخصص لحجز الكشف الطبي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢١، ويتم بدء إجراءات الكشف للطلاب بالجامعة يوم الأحد الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢١.

 

تنسيق المرحلة الثانية 2021.. بدائل كلية الألسن لراغبي دراسة اللغات

 

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى 254.5 للشعب العلمية و238 للشعبة الأدبية ، وللطلاب راغبي التسجيل يمكن زيارة عبر هذا الرابط.  

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