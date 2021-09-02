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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي توضح تفاصيل بدء الدراسة بالبكالوريوس والليسانس في 17 كلية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى إن جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية ستبدأ الدراسة بها هذا العام 2021/2022، وتشمل أربع  كليات متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى (الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، الفنون الرقمية والتصميم، علوم الحاسب والمعلومات )، مشيرًا إلى أن الجامعة تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، مدارس النيل، مدارس المتفوقين(STEM).

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التعليم العالي تعلن عن البرامج الدراسية للجامعات الأهلية

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وفد التعليم العالي بوزارة التخطيط يتفقد المشروعات الجامعية الجارية بجامعة الأقصر


وأوضح أنه تشجيعًا لأول دفعة، فقد تم الإعلان عن منح كاملة لأوائل الثانوية العامة، وتخفيض المصروفات الدراسية لطلبة الدفعة الأولى بالجامعة، بالإضافة إلى منح تفوق تصل إلى 60% من المصروفات الدراسية، فضلاً عن ارتباط الجامعة بشراكات مع جامعات عالمية فى مختلف التخصصات. وللتعرف على تفاصيل البرامج الدراسية والمصروفات الخاصة بالجامعة، يمكن للطلاب الدخول على الموقع الرسمي للجامعة


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس في 17 كلية جديدة للعام الجامعي 2021/2022، وشملت:

كلية الهندسة بجامعة الجيزة الجديدة.
كليات  (الذكاء الاصطناعي،  تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الآداب) بجامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا.
كلية العلاج الطبيعي بجامعة السلام. 
كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بجامعة فاروس.  
كلية إدارة الأعمال بجامعة حورس، على أن تكون الدراسة باللغة العربية.
كليتا (الإنسانيات و العلوم الاجتماعية، العلوم السياسية) بجامعة بدر .
كليات (الهندسة، العلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية) بجامعة سفنكس.
كلية الصيدلة بجامعة ميريت. 

وزارة التعليم التعليم العالي وزارة التعليم العالى كلية العلاج الطبيعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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