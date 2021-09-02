جامعة حلوان : 9 أوراق مطلوبة للتسكين بالمدن الجامعية

بدأت جامعة حلوان ، فى استقبال طلبات التقديم للطلاب الجدد للمدن الجامعية وذلك عبر البريد الجامعى الآتى : http://app2.helwan.edu.eg/modon/

وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وصرح مسئولى المدن الجامعية بجامعة حلوان انه تتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية أن يشتمل الملف على الآتى :

عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر

عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب

عدد (2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات

بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

عدد (12) صورة شخصية للطالب

إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى

صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة

استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.



وقد أعلنت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، عن مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ، حيث يبدأ الطلاب حجز الكشف الطبي على الموقع المخصص لحجز الكشف الطبي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢١، ويتم بدء إجراءات الكشف للطلاب بالجامعة يوم الأحد الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢١.

وحددت الجامعة خطوات وشروط إجراء الكشف الطبي وهي:

١- يقوم الطالب المتقدم للكشف بالتسجيل على الموقع الالكترونى لوزارة الصحة وذلك لحجز التطعيم الخاص بفيروس كورونا للحصول عليه في نفس موعد الحضور للكشف الطبي بالجامعة من خلال الرابط التالي :

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

ويجب على الطالب الاحتفاظ بالكود الذي يظهر له والمكون من 20 رقم حتى يتم إجراء التطعيم له.

٢- يقوم الطالب بالدخول على رابط حجز موعد الكشف الطبي http://App2.helwan.edu.eg/Detmed والذي يتم فتحه للطلاب اعتبارًا من يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢١.

٣- يقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

٤- على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

٥- التوجه لإجراء الكشف الطبي للطلاب، بالإدارة الطبية مبنى رقم 3 بالحرم الجامعى للجامعة وذلك لجميع الطلاب المرشحين وفقا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصراً.