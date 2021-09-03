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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

2788 إصابة نشطة بـ كورونا في السعودية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الجمعة) تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 202 حالة، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 544,985 حالة، من بينها 2788 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 803 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 533,632 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8565 حالة وفاة.

وكانت أكدت المملكة العربية السعودية، لمجلس الأمن الدولي أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

جاء ذلك في رسالة بعثها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المعلمي - في رسالته للمجلس - أن استمرار الأعمال العدائية، التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد لمملكة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لافتا إلى ما تعرض له مطار أبها الدولي في 31 أغسطس الماضي، من هجوم نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة، وأسفر عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار من جنسيات مختلفة (السعودية والهند وبنجلاديش ونيبال)، بعضهم في حالة حرجة.

وزارة الصحة السعودية ا السعودية فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا كوفيد-19

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