عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر صندوق سيادي بالعالم يستبعد شركات إسرائيلية من محفظته.. تفاصيل

أكبر صندوق سيادي
أكبر صندوق سيادي بالعالم يستبعد شركات إسرائيلية من محفظته

استبعد صندوق الثروة السيادي النرويجي أكبر منتج للنفط في الهند مؤسسة (أو.إن.جي.سي) من محفظته بسبب مخاوف تتعلق بأنشطتها في جنوب السودان.

وقال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار (أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم) إنه استبعد أيضًا ثلاث شركات إسرائيلية، هي إلكو، ووحدتها التابعة إلكترا وأشتروم بسبب روابطها بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.

ولم يتسن الوصول إلى الشركات للحصول على تعليق.

كورونا يستوحش.. تسجيل 11210 إصابات جديدة و32 حالة وفاة في إسرائيل

السنوار مهددًا إسرائيل: الضيف لديه ما يقوله في الحرب القادمة

ويستند الاستبعاد إلى مشورة قدمتها هيئة معنية بمراقبة أخلاقيات العمل تابعة للصندوق وبيعت الحيازات قبل القيام بأي إعلان.

وبالنسبة لمؤسسة النفط والغاز الهندية، قالت الجهة الرقابية إن مبعث القلق الأساسي يتعلق بمشاركتها في مشروعين مشتركين في دولة جنوب السودان النفطية المستقلة، والتي تشهد اشتباكات عنيفة مستمرة بين فصائل متنافسة حتى مع انتهاء الحرب الأهلية في 2018.

وقالت الجهة المعروفة رسميا باسم مجلس الأخلاقيات "يعتبر المجلس أن مؤسسة النفط والغاز الهندية عبر عملياتها قبلت المخاطرة بالمساهمة في إساءة استغلال جسيمة للتمكين من إنتاج النفط في البلاد.

"يضع المجلس في الاعتبار أيضا أن الأطراف الفاعلة المسؤولة على نحو مباشر أو غير مباشر عن انتهاكات خطيرة تقدم الخدمات للمشاريع المشتركة ومسؤولة عن الأمن في الحقول النفطية التي تشغلها المشاريع المشتركة".

وفي إسرائيل، جرى استبعاد المجموعة الصناعية إلكو ووحدتها التابعة بقطاع التشييد إلكترا بسبب أن إلكترا تشيد طرقا في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما فازت إلكترا في الآونة الأخيرة بعطاء لتشييد مشروع طرق كبير.

وإلى جانب عدد من الدول الأخرى، تعتبر النرويج المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي، وهي وجهة النظر التي تعارضها إسرائيل.

في غضون ذلك، تسمح أشتروم بمرافق صناعية في المستوطنات التي يقول المجلس إنها "تساهم في استمرار دولة غير شرعية فور الشروع في بنائها".

ويحوز الصندوق حصة 0.38% في مؤسسة النفط والغاز الهندية بنهاية 2020، وفقا لأحدث إفصاحاته، قيمتها 60.6 مليون دولار. ويملك حصة 0.1% بقيمة 1.35 مليون دولار في إلكو، وحصة 0.38% بقيمة 7.8 مليون دولار في إلكترا وحصة 0.04% بقيمة 749 ألف دولار في أشتروم.

والصندوق، الذي تأسس عام 1996 للحفاظ على إيرادات النفط في النرويج للأجيال القادمة، يحوز 1.4% من الأسهم المدرجة عالميا وعادة ما يتبع مستثمرون آخرون قراراته.

إسرائيل تل أبيب صندوق الثروة السيادي النرويجي شركات إسرائيلية أكبر صندوق سيادي بالعالم

ترشيحاتنا

انهيار منزل فوق سيدتين بـ دشنا.. وتدخل عاجل من الحماية المدنية

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد بسام حارس طلائع الجيش.. تفاصيل

بعد استبعاد بعض الأفارقة.. تحذير شديد اللهجة من الإمارات لوسائل الإعلام

محلية النواب: تعديل تشريعي بقانون البناء لإلزام ملاك العقارات بتركيب كاميرات مراقبة

بعد الهجوم عليه.. خبير يكشف الأخطاء الجسيمة في سد النهضة

بعد اشتباكات طرابلس.. الولايات المتحدة تحذر من عودة ليبيا إلى الحرب الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

كاميرا أمام كل بيت.. خبير أمني يشيد بمبادرة «صدى البلد» لمنع الجريمة

بـ شوكة طعام.. التفاصيل الكاملة لقتل فتاة لوالدتها العجوز داخل شقتهم بالمرج

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

غلق وتشميع مركز "سمكري البني ادمين" بمدينة نصر.. شاهد

بيراميدز ينفي أي تفاوض مع الزمالك بشأن عبد الله السعيد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن|مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

المجاعة تضرب إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. والمواطنون ينهبون مستودعات الغذاء "فيديو"

فيديو جراف.. رونالدو كبير هدافي العالم

حالة بها نزع الشقة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ