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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق يمزق جسد خاله بسبب دفع فاتورة عداد كهرباء فى شبرا الخيمة

ضبط متهم
ضبط متهم

أصيب مبيض محارة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بجرح نافذ بالجانب الأيسر وكدمات وسحجات بالوجه والرأس إثر نشوب مشاجرة بينه وبين نجل شقيقته سائق توك توك لخلاف على دفع قيمة إيصال عداد كهرباء مشترك بالمنزل مقر سكنهما وجرى نقل المصاب لمستشفى الساحل وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من مستشفى الساحل بوصول مبيض محارة مصاب بجرح نافذ بالجانب الأيسر وكدمات وسحجات بالوجه والرأس إثر إدعاء مشاجرة.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وسؤال المصاب "كما ر ر"، 40 سنة مبيض محارة، تهم نجل شقيقته "محم ص م"، 35 سنة سائق توك توك بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على دفع قيمة إيصال عداد كهرباء مشترك بالمنزل مقر سكنهما.


وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وجرى التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية أخرى أمرت نيابة الخانكة فى القليوبية بحبس تشكيل عصابى مكون من عاطل ونجله للاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيق ، كما امرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة والتحفظ على المضبوطات.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات بقيام عاطل وابنه بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما للإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية لحماية تجارتهم الأثمة.


وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين بالقليوبية جرى ضبطهما بمسكنهما بمنطقة سرياقوس دائرة المركز، وهم "حسين ح ع" 48 سنة، عاطل، ونجله "ناصر ح ح" 26 سنة، عاطل وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش "شوت جن" وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و7 طلقات من ذات العيار، و400 جرام من مسحوق الهيروين المخدر و300 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 1340 جنيه و3 هواتف محمول.


وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، والهواتف للإتصال بعملاهما وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


من ناحية اخرى اندلع  حريق بشقة سكنية ببرج الرحاب بالقليوبية بشارع ترعة الشابورى دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو ثمة إصابات وتحرر  محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مامور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية ببرج الرحاب بشارع ترعة الشابورى دائرة القسم.


وبفضل جهود رجال الإطفاء تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بالأرواح أو ثمة إصابات. وبالفحص تبين ان البرج مكون من 11 طابق ومقام على مساحة 600 متر، ونشب الحريق بشقة بالطابق الثانى على مساحة 120 متر، ملك "وحيد ر ع"، 49 سنة مدير مكتب برمجيات.


وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق نشب فى الشقة نتيجة حدوث ماس كهربائى ولم يتهم مالك الشقة أحد أو يشتبه فى نشوبه جنائية وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وامرت بحصر الخسائر والتلفيات.

شبرا الخيمة تشكيل عصابى قوات الامن مشادة كلامية سلاح ناري سلاح ابيض

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