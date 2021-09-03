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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة لفتاة فى مستشفى المنزلة

نجاح عملية ركبة بمستشفى
نجاح عملية ركبة بمستشفى السنبلاوين

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي بإصلاح قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة لفتاه تبلغ من العمر 22 عاما بمستشفى المنزلة المركزي.

 

وأضاف مكى،  فى تصريحات له اليوم الجمعه، أنه تم عمل جميع الفحوصات اللازمة وتشخيص الحاله، حيث تمكن الفريق الطبي من الحفاظ على النسيج السليم للغضروف الهلالي واستخدام خياطة  خاصة لعلاجه بواسطة المنظار حيث تتم خياطة المنظار باستخدام أحدث الأساليب، والتى يحددها الجراح بناء على حجم وموقع التمزق وذلك للوصول إلى أفضل نتيجة علاجية للغضروف الهلالي.

 

 كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

 

يذكر أن الفريق الطبي من قسم العظام ضم كلا من الدكتور محمد الزهرة والدكتور ابو غنيم محمد اخصائي التخدير والدكتور محمود عبد اللطيف  والدكتور حمدي سرور ومن التمريض مس فاطمة احمد حمودة ومس سماح عبده الحسيني.

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