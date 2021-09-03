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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة في أسبوع| الأسهم تربح 13 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1.5%.. وارتفاع 14 قطاعا وتراجع 3.. الأجانب يشترون بـ 86 مليون جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 13 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 745.7 مليار جنيه مقابل 732.7 مليار جنيه.

وأغلق مؤشر البورصة المصرية ايجى اكس 30 عند 11301 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 1.58% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 2.89% مغلقا الفترة عند 3038 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 2.81% عند الفترة مغلقا 1,928.26 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 في البورصة المصرية فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.89%مغلقا عند 13649 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنسبة 2.58% مغلقا الفترة عند 4065 نقطة.

23.5 مليار جنيه قيمة تداول البورصة المصرية

بلغ إجمالى قيمة تداول البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 23.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول 3020 مليون ورقة منفذة على 285 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3136 مليون ورقة منفذة على 321 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 48.32% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 51.68 % خلال الأسبوع.

المصريون يستحوذون على 86.4% خلال أسبوع

سجلت تعاملات المصريين نسبة 86.4 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.5 %و العرب على 6.2 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 86.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 40.2 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.6 %و سجل العرب 6.9 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2537 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1408 ملايين جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفاع 14 قطاعا في البورصة المصرية خلال الأسبوع

ارتفع 14 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها مقاولات وإنشاءات هندسية بنسبة 5.8% تلاه قطاع منسوجات وسلع معمرة بنسبة 4% ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بنسبة 3% تلاه قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%.

وتراجع 3 قطاعات حيث انخفض قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف بنسبة 2%  كما تراجع قطاع تجارة وموزعون 1.3% وانخفض قطاع مواد بناء بنسبة 2.4%.  

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