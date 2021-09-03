انطلاق دوري مستقبل وطن على مستوى محافظة الإسكندرية 5 سبتمبر

اختتم حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، فعاليات دوري حزب مستقبل وطن نسخته الثالثة على مستوى جميع الأقسام في الإسكندرية، بمشاركة ما يقرب من 400 فريق.

وأعلن النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، انطلاق البطولة على مستوى محافظة الإسكندرية في الخامس من سبتمبر وحتى يوم 20 من نفس الشهر، بمشاركة 32 فريقًا، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وأشار النائب رزق راغب ضيف الله إلى أن دوري "مستقبل وطن" يستهدف توفير الفرصة لعدد كبير من الشباب على مستوى الإسكندرية من سن 18 عاما حتى 35 عامًا، من أجل اكتشاف المواهب والتي لم تكتشف بعد، حيث يعد دوري "مستقبل وطن" فرصة ذهبية لتحقيق حلم الشباب الذين يمتلكون موهبة حقيقية في كرة القدم.

أقرأ أيضًا:

طفرة غير مسبوقة.. حياة كريمة تغير ملامح 57 قرية في الإسكندرية.. تطوير الوحدات الصحية والصرف الصحي والرصف أبرز اهتماماتها.. والمواطنون: شكرًا ياريسوقال القائم بأعمال أمين التنظيم بالمحافظة المهندس محمد فتح الباب إن ختام الدوري على مستوى الأقسام جاء بدائرة المنتزة أول، برعاية النائب محمد حسين الحمامي، في حضور لفيف من قيادات الحزب من الأمانة المركزية على مستوى الجمهورية وعلى رأسهم المهندس أحمد صبري، أمين شئون المجالس المحلية، ومحمد عمار، أمين العمل الجماهيري، ومصطفي يسري، عضو لجنة التنظيم المركزية لدوري مستقبل وطن، وسيف جمعة مدير مكتب النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية، وعدد من نواب الحزب في الإسكندرية، والقيادات الحزبية في المحافظة، وعدد كبير من الشخصيات العامة.

وقال الدكتور محمد مسعد إن شروط البطولة على مستوى المحافظة تتضمن أن يشكل كل فريق فائز بدوري القسم من 8 لاعبين،" 5 أساسي، 3 إحتياطي، في المرحلة العمرية ما بين، 18 حتى 35 عاما، مع السماح بمشاركة 2 من اللاعبين يتجاوز سنهم 35 عام، ويتولى كل فريق مدير فني ومدير إداري، في المرحلة العمرية، فوق 18 عام وأقل من 40 عام.

يذكر أن المسابقة انطلقت في محافظة الإسكندرية على مستوى الوحدات الحزبية في 10 أغسطس، وعلى مستوى القسم في 16 أغسطس، واستمرت على مدار أسبوعين.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، بتنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب واكتشاف مواهبهم وتحقيق حلمهم.