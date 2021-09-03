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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث تصادم

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أثناء موكب زفاف في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم  3 سيارات ملاكي أثناء زفاف عروسين على الطريق الزراعى اتجاه الإسكندرية، أمام قرية القصر المصري التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

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تفاصيل حادث تصادم 3 سيارات 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات ملاكي أثناء زفاف عروسين على الطريق الزراعى اتجاه الإسكندرية، أمام قرية القصر المصري التابعة لمركز أبو حمص.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة كل من :- "صباح إبراهيم عبد ربه، 38 سنة،منى خميس أحمد 24 سنة، محمد حمدي عبد الحميد، 25 سنة، تقى طارق محمود 20 سنة، محمد طارق محمود الجزار، 25 سنة، مصطفى محمد محمود، 27"، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 6 أشخاص حادث تصادم تصادم 3 سيارات المستشفى العام البحيرة أبو حمص

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