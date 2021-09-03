أمراض خطيرة وراء تساقط الرموش.. وبهذه الطرق يمكن تفاديها

من الطبيعي أن تتساقط الرموش من واحدة إلى خمسة رموش يوميًا؛ ولكن إن زاد تساقط الرموش بشكل كبير دون ان تتجدد في دورة طبيعية كل (6-20) أسبوع، تمامًا كشعر الرأس، فهنا يجب أن نصاب بالقلق، وذلك لأن الرموش لها اهمية كبيرة في الحفاظ على صحة العين.



أسباب تساقط الرموش



وقال الدكتور أحمد عايد أخصائي طب و جراحة العيون والمياه البيضاء و تصحيح الإبصار، انه توفّر الرموش الحماية للعيون من الغبار والأجسام الغريبة، كما تعد الرموش إحدى مقومات الجمال المهمة، لكن نتيجة العديد من الأسباب تتعرض الرموش إلى التساقط بشكل كبير.





وتابع عايد في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، إنه لا تختلف شعيرات الرموش عن باقي الشعر الموجود بالجسم، لأنها تمر بنفس مراحل النمو حيث تبدأ الشعرة بالنمو حتى تصل إلى طول معين و تستمر نحو ثلاثة أشهر ثم تبدأ في التساقط ليحل محلها أخرى جديدة.

أسباب تساقط الرموش



وأوضح عايد، انه حتي تظل الرموش محتفظة بكيانها يجب ألا تزيد نسبة التساقط على ١٠٪ من عدد الشعيرات،إلا أنه في بعض الحالات يمكن ان يحدث تساقط كثيف في الرموش، الامر الذي يجعلنا نتطرق إلى أهم أسباب تساقط الرموش :



1- ضعف جهاز المناعة في الجسم، مثل : الإصابة بداء الثعلبة البقعية ( غالبا يصيب شعر الرأس و يكون نتيجة اضطراب عصبي أو نفسي).



2- اضطرابات الغدة الدرقية.



3- اختلال في مستوى الهرمونات في الجسم.



4- مصاحبَا لوجود مرض بأنسجة الجفون كـ الأكياس الدهنية و التهاب حافة الجفون.



5- حساسية العين اتجاه بعض المستحضرات التجميلية.



6- الإرهاق والتعب و سوء التغذية و فرك العين بشكل قوي جدا.



وأشار عابد، إلى أنه الطريقة الاولى في تفادي تساقط الرموش بمعرفة أسبابها، وعلاجها مبكرا؛ حيث يوصى أخصائي طب وجراحة العيون بالحرص على تناول أطعمة غذائية غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، مثل: فيتامين أ، مع الحرص على تنظيف الوجه وخاصة العينين من بواقي المستحضرات التجميلية بشكل كامل.